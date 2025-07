El Barcelona rinde homenaje a Kobe Bryant con su segundo uniforme (Video)

BARCELONA, España (AP).- El club de futbol español Barcelona rinde homenaje a la leyenda de la NBA Kobe Bryant con su segundo uniforme lanzado el martes.

El cinco veces campeón de Europa dijo que su nueva camiseta reemplazará el logotipo habitual de Nike "por 'Kobe Sheath', el logotipo de la espada en la funda que identifica la marca Kobe Bryant".

El Barcelona afirmó que el club tenía una relación especial con Bryant, quien falleció en un accidente de helicóptero en el sur de California en 2020. Apareció junto a miembros del club y jugadores del primer equipo durante sus visitas a Barcelona y cuando el club visitó Estados Unidos.

El cambio, realizado en colaboración con Nike, durará tres temporadas.

“En definitiva, es parte de una colaboración de marca entre la leyenda de la NBA y el FC Barcelona que nace de una cultura compartida de excelencia deportiva que caracterizó a Bryant y que también es parte del ADN del FC Barcelona”, afirmó el club.

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2025