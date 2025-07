Esgrimistas relegados de los Juegos Panamericanos Junior acusan al COM de obstaculizarlos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los esgrimistas Vanessa Chávez, Elliott Barreto y Máximo Azuela señalaron al Comité Olímpico Mexicano (COM) como el organismo responsable de obstaculizar su participación en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior a desarrollarse del 9 al 23 de agosto en Asunción, Paraguay.

A través de un video difundido en sus redes sociales y grabado desde la ciudad de Tbilisi, Georgia, sede del Campeonato Mundial de la especialidad, los deportistas califican como una injusticia la decisión tomada por el COM con base en los criterios de selección definidos por la Federación Mexicana de Esgrima (FME) y su presidente, Jorge Castro, quien se encuentra envuelto en una controversia por su reconocimiento como titular del organismo ante las máximas autoridades del deporte a nivel internacional.

“Fue un esfuerzo conjunto y no se me hace justo que después de todo, alguien venga a quitarnos algo que nos pertenece”, aseguró Elliott Barreto, quien compite en la modalidad de sable.

Dichos seleccionados asistieron al Campeonato Panamericano Juvenil, selectivo para obtener las plazas a Asunción 2025; sin embargo, de acuerdo con los criterios de Panam Sport, ente continental que convoca el certamen multideportivo, los lugares ganados son otorgados para el Comité Olímpico Nacional de cada país y no para el deportista que la consigue, por lo que la última palabra recae en el COM con base al proceso fijado por la FME, misma que convocó filtros internos para la definición del equipo.

“No sólo me quitaron mi lugar en los Juegos Panamericanos, también le quitaron la oportunidad a México de poder ganar una medalla”, enfatizó Máximo Azuela, especialista en florete. “Es algo injusto para el deporte de nuestro país”, agregó.

Los esgrimistas inconformes están respaldados por la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana (ADNEM), creada con el consentimiento de la FIE, y que es encabezada por Holda Lara, quien mantiene una pugna con Castro Rea por el control de este deporte en el país.

“Clasificamos legítimamente a los Juegos Panamericanos Juveniles”, argumentó la sablista Vanessa Chávez. “A quienes van a ocupar nuestros lugares sabiendo que no les pertenecen, les deseamos que nunca les arrebaten algo que sí se ganaron en la pista. No pedimos favores, pedimos justicia”, añadieron.

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó al jefe de misión de la delegación mexicana que asistirá a los Panamericanos Junior, la presidenta del COM, María José Alcalá, reiteró su apoyo a Jorge Castro y reforzó el argumento sustentado en los criterios establecidos sobre el otorgamiento de las plazas, que en este caso, no son nominales, por lo que lamentó que los deportistas denunciantes no participaran en las competencias nacionales para demostrar que son los mejores del país.

El 14 de julio último, Proceso publicó el reportaje “Grilla entre federativos dejará sin competir a seis esgrimistas mexicanos”, el cual anticipa el escenario de disputa e inconformidad que se presenta actualmente alrededor de la selección de esgrima que asista a Asunción 2025.

En todo este conflicto, Holda Lara no ha hecho una aparición frontal respaldando la función de la ADNEM y los argumentos que bajo su opinión respaldan la postura del organismo que encabeza, en cambio, han sido los propios deportistas afectados quienes han dado la cara bajo las plataformas de la Asociación.