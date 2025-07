Les piden 80 mil pesos para ir a la Universiada Mundial y los excluyen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Deportistas de la Universidad Anáhuac denunciaron públicamente a Manuel Merodio, presidente del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (Condde), por dejarlos fuera de la selección que participará en los Juegos Mundiales Universitarios 2025, pese a haber cumplido con los criterios deportivos y depositar 80 mil pesos para solventar sus gastos.

Los nadadores Santiago Blanco, Alexis Romero y Circe Garrido, quienes anunciaron que se movilizarán este domingo 6 de julio a las afueras de Palacio Nacional para exponer su caso ante la la presidenta Claudia Sheinbaum, manifestaron su descontento por no recibir una explicación que respalde su exclusión a dos semanas del inicio del certamen que tendrá lugar del 16 al 27 de julio, en la región de Rin-Ruhr, Alemania.

Tras participar en el selectivo que se realizó en la Universiada Nacional 2025, en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), los deportistas cubrieron los requisitos para clasificar, lo cual fue validado vía escritos firmados por Manuel Merodio, secretario ejecutivo general del Condde, a la Universidad Anáhuac. Además de informar los nombres de los seleccionados, Merodio dijo que la participación estaba condicionada al pago de los 80 mil pesos por estudiante.

De acuerdo con un documento enviado al Rector de la Universidad Anáhuac, Cipriano Sánchez García, el dinero cubriría el vuelo redondo con salida desde la Ciudad de México, hospedaje, alimentación, jueceo, el kit de uniforme, maleta de viaje, transportación interna durante todo el evento y cuota de inscripción ante la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU).

“Nosotros nos movimos, conseguimos el recurso de nuestros ahorros. Se nos informó que ya estaban nuestros vuelos, que ya estaba todo, que ya estábamos inscritos y el lunes de esta semana, 14 días antes de salir a Alemania, nos avisan que quedamos fuera de la selección, sin dar explicación, o sea que estábamos fuera; que Alemania lo había decidido así prácticamente”, explica el nadador Santiago Blanco, quien denunció el caso en sus redes sociales.





“Tenemos la incertidumbre de que nos cobraron esos 80 mil pesos, nos sacaron de un día para otro y aparentemente están metiendo otros nadadores a competir en nuestros lugares”, se queja.

Tras la denuncia, la Universidad Anáhuac no respaldó a sus deportistas afectados, pese a que por tratarse de una competencia universitaria llevan la representación de su escuela. Además, es del conocimiento de esa institución que el Condde es un organismo que ya no cuenta con el Registro Único del Deporte (RUD) y, por ende, no puede recibir recursos federales, dado que debe dinero a la Conade y ha timado a un grupo de universidades.

Esta situación derivó en que México no tuviera participación en la Universiada Mundial 2023 en Chengdú, China.

En abril último, Proceso reveló que un bloque conformado por las principales universidades del país, tanto públicas como privadas, decidieron salirse del Condde para organizar sus propios juegos deportivos, luego de la recurrente falta de transparencia en el manejo de los recursos, así como la nula participación de los rectores en las decisiones tomadas por Manuel Merodio.

Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) nunca informó a la comunidad de deportistas universitarios sobre la situación del Condde para que tomara las debidas precauciones.

En respuesta a Santiago Blanco, el director de la Conade, Rommel Pacheco le escribió en las redes sociales: “En breve nos pondremos en contacto contigo (…) como bien sabes el Condde es un organismo independiente de (la) Conade, pero me gustaría poder escucharte y conocer con mayor detalle tu situación”.

Después, Pacheco informó a Santiago Blanco que el funcionario que atenderá el tema es Jahir Ocampo, director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar).