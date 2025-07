Luto en el futbol: MuriÃ³ Diogo Jota, delantero portuguÃ©s del Liverpool, en accidente de auto

(EUROPA PRESS).- El futbolista portugués que milita en el Liverpool FC inglés, Diogo Jota, y su hermano, André Silva, que forma parte de la plantilla del Penafiel luso, fallecieron la madrugada de este jueves en un accidente vial en la carretera A-52 a la altura del término zamorano de Cernadilla.

Según informó el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, dos personas cuyos datos de filiación se conocen en estos momentos han perdido la vida como consecuencia de un accidente registrado en la noche de este jueves.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.