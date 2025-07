Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich, sufre terrible lesión en el Mundial de Clubes (Video)

ATLANTA (AP).- Jamal Musiala, mediocampista del Bayern Múnich, se lesionó gravemente la pierna izquierda y se vio obligado a abandonar el partido de su equipo contra el Paris Saint-Germain este sábado en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Musiala se lesionó al final de la primera parte tras chocar con el portero del PSG, Gianluigi Donnarumma. La repetición de la terrible lesión no se mostró en las pantallas gigantes del Estadio Mercedes-Benz. El PSG acabó ganando el partido por 2-0.

La lesión se produjo en el primer partido de Musiala como titular con el Bayern en tres meses, tras sufrir una lesión en el tendón de la corva en abril.

"Creo que el chico ha tenido unos meses realmente difíciles y lo ha superado con éxito", dijo el delantero del Bayern, Thomas Müller. "Crucemos los dedos".

Musiala, de 22 años y también jugador de la selección alemana, llegó al partido del sábado con tres goles en el torneo, uno menos que los líderes de la Bota de Oro, Ángel Di María y Marcos Leonardo. Sus goles en el Mundial de Clubes elevaron su cuenta a 21 esta temporada, incluyendo 12 en la Bundesliga y tres en la Champions League.

La lesión de Musiala se produjo justo antes del medio tiempo. El árbitro pitó el descanso mientras el centrocampista recibía atención médica en el campo. Serge Gnabry lo sustituyó en la alineación para comenzar la segunda parte con el marcador 0-0.

This is bizarre, look at Musiala's foot



And the referee didnt give a fuck about it pic.twitter.com/ahzJO4rYbL — MONTEIRÃO (@33monteirao) July 5, 2025