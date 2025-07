Norris ganó el GP de Gran Bretaña; Hülkenberg subió al podio por primera vez en F1

SILVERSTONE, Inglaterra (AP).- Lando Norris sobrevivió a una carrera llena de incidentes bajo la lluvia para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 el domingo y reducir la diferencia con su compañero de equipo y rival por el título Oscar Piastri.

Norris ganó su carrera de casa por primera vez después de que Piastri tuviera que cumplir una penalización de 10 segundos por frenar bruscamente detrás del coche de seguridad mientras iba en cabeza.

“Es un sueño ganar en casa. Es hermoso”, dijo Norris al equipo por radio. “Gracias por el recuerdo. Lo recordaré más que cualquier otra cosa”.

Salió del coche y celebró con los brazos en alto para disfrutar del momento, antes de abrazarse con su equipo y su madre. En el podio, Norris cerró los ojos con una sonrisa mientras sonaba el himno británico.

Piastri no estaba satisfecho con su penalti, indicando que creía que era una jugada legal. "No voy a decir demasiado para no meterme en problemas", añadió.

Piastri había estado liderando el grupo antes de un reinicio luego de las condiciones del auto de seguridad y redujo la velocidad para alcanzar a los autos que venían detrás, pero lo hizo tan bruscamente que Max Verstappen, que estaba detrás, tuvo que desviarse para evitarlo.

Una vez que quedó claro que Piastri tendría que cumplir la sanción en su siguiente parada en boxes, Norris se aseguró de que el australiano no pudiera generar una ventaja que la compensara. Norris solo necesitaba mantenerse a la par de su compañero de equipo y se mantuvo a dos segundos de distancia, esperando heredar el liderato.

Piastri ahora supera a Norris por ocho puntos en total, reducidos desde los 15 anteriores.

En una carrera con muchos choques y trompos, Nico Hulkenberg de Sauber fue tercero desde el puesto 19 en la parrilla para lograr su primer podio en su carrera número 239 de una carrera en la F1 que comenzó en 2010. Su equipo no había terminado entre los tres primeros desde 2012.

Verstappen comenzó desde la pole, pero terminó quinto después de girar desde el segundo lugar detrás de Piastri en un reinicio con auto de seguridad, cayendo brevemente al décimo lugar.

Una estrategia inteligente podía dar una gran victoria, como le pasó a Hulkenberg, o arriesgarlo todo. George Russell pidió al equipo neumáticos lisos en una pista resbaladiza y salió por la grava una vuelta después, terminando décimo.

Fue un día difícil para los novatos ya que Isack Hadjar de Racing Bulls se estrelló contra la pared después de golpear la espalda de Kimi Antonelli, diciendo que no podía ver al piloto de Mercedes bajo la lluvia.

Antonelli se retiró posteriormente, y sus compañeros novatos Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Franco Colapinto tampoco lograron terminar. Oliver Bearman llegó a la meta con Haas en 11.º lugar, pero chocó con su compañero Esteban Ocon en el camino.