Raúl Jiménez dedica gol a Diogo Jota en la final de la Copa Oro de México vs. Estados Unidos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana de futbol se está enfrentado su similar de Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Hasta el segundo tiempo el duelo va 1-1. Pero más allá del marcador, Raúl Jiménez por su festejo tras anotar el tanto del empate, pues fue con dedicatoria a Diogo Jota.

Fue al minuto 27 cuando artillero mexicano Raúl Jiménez disparó de zurda y envió el esférico al fondo de las redes, lo que significó el empate momentáneo, pues al 4’, Chris Richards había adelantado a los estadunidenses.

Después de anotar, Raúl Jiménez mostró una playera de la Selección Mexicana con el nombre de Diogo Jota, así como el número 20, dorsal que utilizaba el jugador portugués. Los dos defendieron los colores del Wolverhampton del 2018 hasta 2020. Durante la ceremonia previa a la final, Jiménez portó la misma playera que mostró durante su festejo.

Raúl Jiménez honors Diogo Jota after his goal for Mexico ????



The two were teammates at Wolverhampton ?? pic.twitter.com/0FQz0uY6Uf