Decisiones arbitrales causaron la derrota de EU ante México en la final de la Copa Oro: Pochettino

HOUSTON (AP).- El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, criticó a los árbitros del partido por tres decisiones clave en la derrota de los estadunidenses por 2-1 ante México en la final de la Copa Oro de la Concacaf el domingo por la noche, diciendo que no permitirían que una revisión del video le negara un gol al Tri por tercera vez en el torneo.

Pochettino consideró que a su equipo se le debería haber concedido un penalti por una mano de Jorge Sánchez en el minuto 67. También afirmó que no se le debería haber pitado a Diego Luna la falta que dio lugar al tiro libre donde cayó el gol del empate de Edson Álvarez en el minuto 77, y que la decisión original que declaró fuera de juego a Álvarez debería haberse mantenido.

Pochettino dijo que, si se tomaran decisiones similares contra México, "sería un incendio en el estadio. Pero para nosotros, es como: 'Bueno, son buena gente, no hay problema'".

Después de que el gol fue anulado inicialmente por una bandera fuera de juego, la decisión fue revertida por el VAR y México pasó a su décimo título de la Copa Oro.

El defensa Chris Richards, quien adelantó a Estados Unidos en el minuto cuatro, criticó a los árbitros asignados a los partidos por la Concacaf, el organismo rector de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Comparó la actuación de Sánchez con la de la estrella retirada de la NBA, Shaquille O'Neal. Richards consideró que se le debería haber sancionado una falta al defensa César Montes por bloquearlo en el tiro libre.

"Dicen penalti tonto, penalti tonto", expresó Pochettino a la prensa. "Es como muchos penaltis tan tontos. Tonto, sí. El jugador estaba con la rodilla en el suelo. Puso la mano sobre el balón. No es que la mano estuviera en el suelo y el balón tocara. Vale, ahora todas las excusas, pero eso fue penalti y quizás el 2-1 para nosotros, y quizás ahora estaríamos celebrando el trofeo".

"Creo que está claro y no se trata de llorar. No se trata de quejarse. No se trata de poner excusas, pero creo que podemos seguir hablando", añadió Pochettino. "Para mí fue vergonzoso ver esa situación y es una pena".

A México se le concedió el tiro libre clave cuando Luna fue sancionado por cometer falta sobre Alexis Vega en un flanco.

Johan Vásquez lanzó el tiro de reinicio por encima del arco y Álvarez superó a la defensa, redirigiendo el balón desde 3 yardas justo dentro del segundo palo de Matt Freese.

El mexicano Santiago Gimenez pareció anotar con una chilena en el cuarto minuto del tiempo añadido del segundo tiempo en la final de la fase de grupos contra Costa Rica el 22 de junio, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego en un partido que terminó 0-0.

Álvarez anotó un gol en el minuto 54 que le habría dado al Tri una ventaja de dos goles en la semifinal del miércoles contra Honduras, pero también fue revertido por un fuera de juego en el videoarbitraje. México avanzó con una victoria de 1-0.

“Es difícil anular el tercer gol”, dijo Pochettino. “Por favor, chicos, yo nací con el balón en las manos, en los brazos. Y sé muy bien lo que es jugar al futbol y lo sé todo. ¡Vamos! ¡Para! Creo que mi jugador no se merece esto. Si perdemos, perdemos. No hay problema. Soy el primero en decir: oye, tenemos que mejorar. Pero no lloro, no digo nada contra México. Nada. Respeto a México”.