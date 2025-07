Chelsea avanza a la final del Mundial de Clubes al vencer 2-0 al Fluminense (Videos)

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey (AP).- João Pedro anotó dos veces contra el equipo de su infancia en su debut como titular con el Chelsea, guiando a los Blues a una victoria 2-0 el martes sobre Fluminense para asegurar una final europea del Mundial de Clubes.

João Pedro, de 23 años, jugó en el Fluminense desde los 10 años hasta su marcha al Watford en 2020. Marcó en los minutos 18 y 56 y se negó a celebrar ninguno de los dos goles en señal de respeto a su antiguo club. Fichó por el Chelsea procedente del Brighton el 2 de julio.

En busca de su segundo campeonato mundial, el Chelsea avanzó al partido por el título contra el ganador del partido entre el campeón europeo Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Los equipos europeos ganarán su 12º título consecutivo del Mundial de Clubes y su 17º en 18 intentos, con la única excepción de la victoria del Corinthians brasileño en 2012 sobre el Chelsea, que ganó en 2021.

Inicialmente se le concedió al Fluminense un tiro penalti en la primera mitad, pero el árbitro lo anuló mediante una revisión del videoarbitraje. Moisés Caicedo, del Chelsea, se lesionó una pierna en el tiempo añadido de la segunda mitad.

El estadio MetLife, con 70 mil 556 espectadores, estaba entre un 10 % y un 15 % por debajo de su capacidad máxima, con una temperatura de 34 °C al inicio del partido y una humedad que hacía que la sensación térmica fuera de 40 °C. La FIFA redujo el precio de las entradas de 473,90 $ a 13,40 $ la semana pasada.

El Chelsea se adelantó después de que Germán Cano perdiera el balón ante João Pedro, quien se lo pasó a Pedro Neto, quien dribló por la banda y centró. Un intento de despeje le llegó a João Pedro, quien remató con efecto desde 20 metros al segundo palo. João Pedro dio dos pasos para empezar a celebrar, pero luego se detuvo y juntó las manos.

El Chelsea amplió la ventaja después de que Facundo Bernal perdiera el balón justo fuera del área de los Blues ante Pedro Neto, quien le dio un toque a Cole Palmer. Este superó tres entradas y le dio el balón a Enzo Fernández, quien con el lateral del pie le dio un pase a João Pedro. Recortó a Ignacio y marcó con el pie derecho, rozando el larguero.

Marc Cucurella despejó sobre la línea el disparo del Hércules en el minuto 27 y el árbitro francés François Letexier pitó penalti en el minuto 35 cuando el tiro libre de René impactó en el brazo izquierdo del defensa Trevoh Chalobah. Letexier revocó su decisión tras la revisión del videoarbitraje, concluyendo que el brazo de Chalobah estaba en posición natural.