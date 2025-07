Christian Horner es despedido como CEO de Red Bull Racing "con efecto inmediato"

MADRID, (EUROPA PRESS).- El británico Christian Horner fue despedido este miércoles como CEO de Red Bull Racing "con efecto inmediato" después de 20 años al frente de la escudería austriaca, que ahora confía en Laurent Mekies, hasta ahora al frente de Visa Cash App Racing Bulls, para dirigir al equipo energético, según un comunicado.

Tal y como publicó la Fórmula 1 y la propia escudería en sus redes sociales, Horner deja "con efecto inmediato" su cargo como CEO de Red Bull. La escudería cesa a su 'Team Principal' después de la salida el año pasado del ingeniero Adrian Newey, ahora en Aston Martin, y tras el caso de comportamiento inapropiado, conocido como 'sexgate', con una empleada del equipo, el cual ya dejó tocada su posición e imagen dentro de la estructura.

"Después de 20 años con el equipo, Christian Horner deja Oracle Red Bull Racing como director del equipo y CEO", escribió la escudería austriaca en su perfil de 'X', donde agradeció la "incansable y excepcional labor" del británico.

After 20 years with the Team, Christian Horner departs Oracle Red Bull Racing as Team Principal and CEO.



We thank him for his tireless and exceptional work. He has been instrumental in building this Team into one of the most successful in F1, with eight Drivers' Championships… pic.twitter.com/9SyqjSBvEG