Osmar Olvera derrotó a los chinos; primer oro para México en una prueba olímpica varonil de clavados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El clavadista Osmar Olvera conquistó la medalla de oro desde el trampolín de 3 metros del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que se desarrolla en Singapur, para convertirse en el primer saltador mexicano en conquistar una prueba olímpica en la rama varonil en la historia del certamen.

El doble medallista olímpico en París 2024 se coronó al sumar una puntuación de 529.55 puntos y con ello romper la hegemonía china en esta competición, relegando a Yuan Cao y Zongyuan Wang a la plata y bronce, con 522.70 y 515.55 unidades, respectivamente.

Asimismo, el mexicano selló la ejecución mejor calificada de toda la competición y la única en superar la barrera de los 100 puntos durante la quinta ronda, gracias a un salto de cuatro vueltas y media al frente de 3.8 de grado de dificultad, con el que sumó 102.60 unidades.

