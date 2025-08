Quiero ser la piedra en el camino para los chinos: Osmar Olvera

El clavadista Osmar Olvera. Foto: COM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de terminar con la hegemonía de clavadistas chinos ganando la prueba de trampolín de 3 metros en Campeonatos Mundiales durante los últimos 20 años, el mexicano Osmar Olvera ratificó su objetivo de convertirse en el rival incómodo para los saltadores asiáticos de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El doble medallista en París 2024 se coronó al superar al cuatro veces monarca olímpico Yuan Cao y al tricampeón mundial Zongyuan Wang, en una competencia que representó la más alta exigencia para el mexicano.

“Cumplí otra meta, estoy muy contento, el cielo es el límite y voy a lograr mi más grande sueño si sigo trabajando así”, destacó Olvera Ibarra luego de subir a lo más alto del podio en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. “Yuan Cao es una leyenda olímpica en diferentes pruebas, Zongyuan Wang también, ganarles es algo que soñé y estoy muy contento de haberlo logrado, quiero seguir así y ser esa piedra en su camino”.

La última ocasión en que un clavadista no chino conquistó la prueba de 3 metros en un Campeonato Mundial, se remonta a la edición de Montreal 2005, en donde el canadiense Alexandre Despatie se coronó ante su público.

Osmar Olvera se despide de la justa mundialista con cuatro medallas, ya que además del oro obtenido en el trampolín olímpico, también subió al podio con las platas en la prueba individual de 1 metro, así como en saltos sincronizados junto a Juan Manuel Celaya y en equipos mixtos con Randal Willars, Alejandra Estudillo y Yunuen Parra,

Asimismo, se consolida como el máximo ganador para México en la historia del certamen al sumar ocho preseas, seis de ellas en pruebas individuales, a su paso por las ediciones de Fukuoka 2023, Doha 2024 y Singapur 2025.

“Venía pensando en cinco medallas, logré cuatro y me mentalicé, creo que nací para esto, amo competir y cada medalla me motiva más”, destacó. “Hoy me levanté de la cama y pensé que sería un gran día, que iba a ser campeón del mundo en 3 metros y por eso estaba tan emocionado y seguro de que lo iba a lograr”, concluyó.