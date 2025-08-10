Gonzalo Pineda renuncia como director técnico del Atlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gonzalo Pineda dejó de ser el director técnico del Atlas, así lo compartió a través de un comunicado la institución rojinegra este día.

De acuerdo a la información compartida por el Atlas, Pineda fue quien presentó su renuncia, esto con el propósito de “permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”.

Además, señaló que el Comité Deportivo inició el proceso para designar al nuevo estratega con el objetivo de “potenciar al máximo” al equipo. Dicho nombramiento será comunicado a través de sus canales oficiales.

En diciembre de 2024, Pineda fue presentado como nuevo timonel del Atlas. En el Clausura 2024, Atlas se ubicó en la decimocuarta posición de la tabla general con 18 unidades (4 victorias, 6 empates y 7 derrotas). En lo que va del Apertura 2025, los Zorros ocupan el décimo peldaño con sólo 4 unidades (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas). La renuncia de Pineda llega un día después del que el Atlas perdió como local 3-0 ante el Pachuca en la jornada 4 del presente torneo.