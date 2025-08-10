Jen Pawol se convierte en la primera mujer en arbitrar un juego de temporada regular de la MLB. Foto: AP

ATLANTA (AP).- Jen Pawol sintió el amor y el apoyo de los fanáticos, su familia, sus compañeros y los jugadores al hacer historia como la primera árbitra en trabajar en un partido de temporada regular en las Grandes Ligas.

“Fue increíble cuando entramos al campo”, dijo Pawol. “Parecía que mucha gente aplaudía y me llamaba. Fue muy intenso y emotivo”.

El esperado debut de Pawol se produjo como árbitra de primera base en el primer juego de una doble cartelera dividida el sábado entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami. Fue un debut sin contratiempos.

"Hizo un buen trabajo", dijo el mánager de los Bravos, Brian Snitker. "Se nota que sabe lo que hace".

Pawol dijo que estaba con un grupo de unos 30 amigos y familiares, incluyendo a su padre, en el partido, y que inmediatamente identificó la gran diferencia de trabajar en un estadio de las Grandes Ligas. Esas caras conocidas no eran tan fáciles de encontrar en el Truist Park.

“Cuando busqué, no estaban en la categoría inferior como en las ligas menores”, dijo Pawol. “Me tomó un tiempo. ¡Guau, están ahí arriba! Nunca lo olvidaré. Fue simplemente increíble”.

El sueño se hizo realidad hoy. Sigo vivo en él. Estoy muy agradecido con mi familia y con las Grandes Ligas de Béisbol por crear un ambiente de trabajo tan increíble. … Estoy muy agradecido.

La primera prueba real de Pawol llegó en la tercera entrada de la victoria de Atlanta por 7-1, cuando declaró quieto al receptor de los Bravos, Sean Murphy, en una jugada cerrada. El mánager de los Marlins, Clayton McCullough, no cuestionó la decisión.

Pawol también demostró que puede hacer jugadas con entusiasmo. Cuando Xavier Edwards de Miami conectó un roletazo para doble play en la tercera entrada, Pawol apretó el puño y levantó la pierna al reclamar out a Edwards.

Pawol no pudo evitar notar que su debut estaba siendo seguido con atención. Los aficionados respondieron con una cálida ovación cuando la pantalla de video enfocó a la árbitra entre entradas, obligándola a echar un vistazo rápido a su imagen.

Pawol jugó en tercera base en el segundo juego de la doble cartelera. Será el centro de atención cuando mande lanzamientos detrás del plato en el último juego de la serie el domingo. Como rover, estará esperando su próxima asignación.

Mientras espera, la gorra de árbitra que usó en su primer juego irá camino al Salón de la Fama del Béisbol.

“Este es uno de los momentos de mayor orgullo en mi carrera”, dijo el jefe de equipo Chris Guccione. “He tenido la suerte de trabajar en los playoffs, en dos Series Mundiales, en Juegos de las Estrellas, y esto es lo máximo. Me da escalofríos solo de pensarlo. Y la magnitud, me impactó justo ahora, la magnitud de esto y lo duro que ha trabajado.

Es un gran ejemplo a seguir para las niñas y mujeres, y estoy muy orgullosa de ella. Es un momento especial. Estoy muy orgullosa de ella.

Había mucha expectación por su histórico debut el sábado. Una multitud de fotógrafos se reunió mientras esperaban a que los árbitros y la árbitra ingresaran al campo desde su rampa de entrada cerca del dugout de los Marlins.

McCullough y el entrenador de banca de los Bravos, Walt Weiss, saludaron a Pawol durante el intercambio de alineaciones en el home antes del partido. Pawol luego corrió por la línea de primera base. Estrechó la mano del entrenador de primera base de los Marlins, Tyler Smarslok, antes de tomar su posición en la línea del jardín derecho para el primer lanzamiento.

Pawol dijo el jueves que estaba “abrumada por la emoción” cuando le notificaron que haría su debut en las Grandes Ligas de Béisbol este fin de semana.

Pawol, de 48 años, ha estado trabajando en las ligas menores desde que fue asignada a la Liga de la Costa del Golfo en 2016. Fue asignada al juego de campeonato de Triple-A en 2023 y trabajó en los juegos de entrenamiento de primavera en 2024 y nuevamente este año.

"Siempre que alguien se esfuerza por ascender en las ligas menores, no importa quién sea, es algo difícil", dijo Snitker. "Me alegro por cualquiera que lo logre".

Cuando se le preguntó si estaba preparada para una confrontación con un mánager molesto por una decisión, incluidos algunos conocidos por tirar tierra a los árbitros, Pawol dijo que no sería la primera vez.

“Más de una docena de veces”, dijo. “No le va muy bien. Normalmente, la noche termina para él. Es solo parte del juego”.

Pawol, originaria de Nueva Jersey, tuvo solo unos días para prepararse para la doble jornada del sábado. Comentó que le informaron de su tan esperado ascenso durante una conferencia telefónica el miércoles con el director de desarrollo de árbitros, Rich Rieker, y el vicepresidente de operaciones de árbitros, Matt McKendry.

Pawol fue seleccionada tres veces para el equipo de sóftbol de la conferencia en Hofstra. Trabajó como árbitra de sóftbol de la NCAA entre 2010 y 2016.

El ascenso de Pawol a la historia de la MLB se produjo 28 años después de que se rompiera la barrera de género en la NBA para los árbitros y 10 años después de que la NFL contratara a su primera árbitra a tiempo completo. La Copa Mundial de Fútbol Masculino contrató por primera vez a una árbitra hace tres años. La NHL no ha tenido mujeres como árbitras en el hielo.