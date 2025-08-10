Ohtani conecta su jonrón 40 de la temporada en el juego de los Dodgers ante los Blue Jays. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- Shohei Ohtani conectó su jonrón número 40 de la temporada el sábado por la noche en la quinta entrada de la victoria de los Dodgers de Los Ángeles por 9-1 sobre los Azulejos de Toronto.

La estrella japonesa, que ha jugado en ambos sentidos, alcanzó los 40 jonrones por cuarta vez en su carrera, tras ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en cada uno de los tres años anteriores. El año pasado, Ohtani conectó 54 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, al ganar el MVP de la Liga Nacional en su primer año con los Dodgers.

El sábado, Ohtani conectó un jonrón solitario de 417 pies al centro ante el abridor Chris Bassitt para darle a los Dodgers una ventaja de tres carreras.

“Ese fue uno de esos swings donde estaba detrás de la pelota”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Se quedó pegado al suelo. Sé que él y los bateadores han estado trabajando en algunos aspectos mecánicos. Ese fue el mejor swing que se puede ver”.

A falta de 45 partidos de la temporada regular, se le preguntó a Roberts si creía que Ohtani podría llegar a 55.

“No me sorprendería”, dijo Roberts. “Chicos como Shohei siempre buscan algo que los motive. Le gustan los números redondos. Sé que 50 está en su radar. Ya veremos cómo va”.

Ohtani no estuvo disponible para los medios.

En 2021, Ohtani conectó 46 jonrones con los Angelinos de Los Ángeles y obtuvo su primer MVP. También conectó 44 jonrones en 2023.