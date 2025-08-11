Crystal Palace vence en penaltis al Liverpool para ganar la Community Shield . Foto: AP

(AP).- Crystal Palace dio otra sorpresa en Wembley al vencer al campeón de la Premier League, el Liverpool, y levantar el Community Shield el domingo.

Después de sorprender al Manchester City en la final de la FA Cup en mayo, el Palace desafió las probabilidades nuevamente, ganando en la tanda de penaltis por 3-2 después de que el partido terminara en un empate 2-2.

“Es increíble. Hoy dimos la talla: son los favoritos, tienen jugadores increíbles, son un gran equipo”, dijo el portero del Palace, Dean Henderson. “Dos trofeos en tres meses. Es increíble. Busquemos el siguiente paso en la historia”.

Henderson detuvo dos penaltis en la tanda de penaltis.

"Me encantan los grandes momentos. Me encanta ese momento de presión", dijo.

Mohamed Salah también disparó por encima del larguero en el primer penalti del Liverpool y el suplente del Palace, Justin Devenny, convirtió el penalti ganador rematando alto al ángulo y provocando grandes celebraciones.

La victoria en la FA Cup le permitió al Palace ganar el primer trofeo importante de su historia y rápidamente obtuvo el Community Shield en el partido inaugural de la nueva temporada en la máxima categoría del fútbol inglés.

Una gran actuación

El equipo de Oliver Glasner tuvo que remontar dos veces después de que los nuevos fichajes del Liverpool, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, marcaran. Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr marcaron para el Palace.

“Fue una gran actuación. Estuvimos casi al mismo nivel que el Liverpool. Estoy muy orgulloso del equipo y de cómo jugó”, dijo Glasner, entrenador del Palace.

Ekitike, fichado por 93.5 millones de dólares procedente del Eintracht Frankfurt, causó sensación enseguida con su primer gol con el Liverpool a los cuatro minutos. El delantero francés demostró un toque preciso antes de girar en la frontal del área y disparar raso al segundo palo.

El Palace volvió a empatar en el minuto 17 desde el punto de penalti.

Virgil van Dijk cometió falta contra Sarr y Mateta envió al arquero del Liverpool, Alisson, por el camino equivocado con su tiro penal.

Frimpong restableció la ventaja del Liverpool gracias a un gol aparentemente extraño en el minuto 21.

Llevando el balón por la derecha, el defensor buscó levantar un centro al segundo palo y vio como el balón giraba salvajemente sobre la cabeza de Henderson y cruzaba la línea.

Sarr volvió a empatar el partido en el 77 con un potente remate a bocajarro que batió a Alisson por el interior del poste. Fue su cuarto gol en siete partidos contra el Liverpool.

Directo a los penaltis

Sin prórroga, el partido se fue directo a los penaltis y Salah le dio al Liverpool el peor comienzo al rematar por encima del larguero. Henderson atajó otros penaltis de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott.

Mateta y Sarr atacaron para Palace, pero Eberechi Eze tuvo un disparo atajado y Borna Sosa dio en el larguero, por lo que la tanda de penaltis se decidió en el último tanto, que Devenny transformó con fuerza.