Gustavo Cerati

Gustavo Cerati: leyenda del rock con los colores de Racing Club

Además de ser una leyenda del rock, Gustavo Cerati —quien hoy cumpliría 66 años— era aficionado al Racing Club, equipo que campeonó el año en que el vocalista de Soda Stereo falleció.
lunes, 11 de agosto de 2025 · 13:05

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gustavo Adrián Cerati Clark nació el 11 de agosto en Barracas, Buenos Aires, Argentina. El cantautor, guitarrista y voz principal de Soda Stereo, no sólo fue cercano a la música, sino también al futbol. En 1993, el argentino confesó durante el programa de “La Cueva” de la cadena Telefé ser aficionado del Racing Club.

“Soy de Racing, pero veo poco, poco futbol. Tuve mucha decepción durante mucho tiempo, a lo mejor la recupero ahora que está bastante bien”, respondió Cerati cuando le preguntaron a qué equipo le iba.

 

 

Dos años después de aquel programa y, durante una presentación de Soda Stereo en La Plata, mientras interpretaban “Primavera Cero”, Cerati aprovechó para gritar: “¡Dale, Racing!”.

 

 

 

 

 

 

Su vínculo con la Academia no quedó ahí, pues a tres meses de la muerte del músico, el 4 de septiembre de 2014, Racing Club se consagró campeón de Argentina y, durante el festejo, “De música ligera” se escuchó y fue coreada en el Estadio presidente Perón.

 

 

