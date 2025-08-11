Gustavo Cerati: leyenda del rock con los colores de Racing Club. Foto: X: @RacingClub

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gustavo Adrián Cerati Clark nació el 11 de agosto en Barracas, Buenos Aires, Argentina. El cantautor, guitarrista y voz principal de Soda Stereo, no sólo fue cercano a la música, sino también al futbol. En 1993, el argentino confesó durante el programa de “La Cueva” de la cadena Telefé ser aficionado del Racing Club.

“Soy de Racing, pero veo poco, poco futbol. Tuve mucha decepción durante mucho tiempo, a lo mejor la recupero ahora que está bastante bien”, respondió Cerati cuando le preguntaron a qué equipo le iba.

Dos años después de aquel programa y, durante una presentación de Soda Stereo en La Plata, mientras interpretaban “Primavera Cero”, Cerati aprovechó para gritar: “¡Dale, Racing!”.

Hoy se cumplen 61 años del nacimiento de #CeratiEterno y quiero brindar hablando de algo que lo identificó ¿Soda Stereo? ¿Sus giras en Sudamérica? ¿Su etapa como solista? Nada de eso.



Abro hilo del vínculo entre Gustavo Cerati y Racing Club, un amor de música ligera. pic.twitter.com/cxAT4y4ZE2 — Ian Rodriguez (@Ian_Rodriguez14) August 11, 2020

Cerati siempre se reconoció como hincha de la Acadé. Su elección fue, en parte, para llevarle la contra a su papá, Juan José, quien alentaba por Independiente.



En La Plata, 1995, cuando cantaba Primavera 0 sustituyó “goles que suenan a distancia” por un DALE RACING. pic.twitter.com/JGF92uwxpY — Ian Rodriguez (@Ian_Rodriguez14) August 11, 2020

En el programa televisivo La Cueva, Cerati asumió que era hincha de Racing pero acompañado de un lamento: “Poco fútbol porque hubo decepción por mucho tiempo, a lo mejor la recupero ahora”.



Fue entre risas junto al también académico Antonio Birabent y Vicentico, cuervo. pic.twitter.com/Y7ZiMPhhcp — Ian Rodriguez (@Ian_Rodriguez14) August 11, 2020

Su vínculo con la Academia no quedó ahí, pues a tres meses de la muerte del músico, el 4 de septiembre de 2014, Racing Club se consagró campeón de Argentina y, durante el festejo, “De música ligera” se escuchó y fue coreada en el Estadio presidente Perón.