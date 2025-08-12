Acusan a Shohei Ohtani y a su agente de sabotear un proyecto inmobiliario de 240 mdd en Hawái. Foto: AP

(AP).- Un inversor y corredor de bienes raíces de Hawaii están demandando a Shohei Ohtani, alegando que la estrella de los Dodgers de Los Ángeles y su agente hicieron que los despidieran de un desarrollo inmobiliario de lujo de 240 millones de dólares en la codiciada costa Hapuna de la Isla Grande que lo contrataron para respaldar.

Según la demanda presentada el viernes en el Tribunal de Circuito de Hawái, el agente de Ohtani, Nez Balelo, exigió cada vez más concesiones al desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y al corredor de bienes raíces Tomoko Matsumoto antes de exigir que su socio comercial, Kingsbarn Realty Capital, los retirara del trato.

“Balelo y (Ohtani), quienes fueron incorporados a la empresa únicamente por el valor promocional y de marca de (Ohtani), explotaron su influencia como celebridades para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto, sin ninguna razón más allá de su propio interés financiero”, afirma la demanda.

La demanda acusa a Ohtani y Balelo de interferencia ilícita y enriquecimiento injusto. Hayes, promotor inmobiliario con 40 años de experiencia, y Matsumoto, quien iba a ser el agente inmobiliario encargado de la venta de las casas, cuyo valor promedio es de 17.3 millones de dólares cada una, afirman que Ohtani y Balelo también intentaron socavar sus intereses en un segundo proyecto inmobiliario vecino.

Un portavoz de la agencia de Balelo, CAA Baseball, declinó hacer comentarios. Se intentó contactar a los directivos de Kingsbarn sin éxito de inmediato.

“Este caso trata sobre abuso de poder”, dice la demanda. “Los demandados utilizaron amenazas y demandas legales infundadas para obligar a un socio comercial a incumplir sus obligaciones contractuales y despojar a los demandantes del mismo proyecto que concibieron y construyeron.

Los acusados deben rendir cuentas por sus actos, no amparados por la fama ni por agentes ocultos que actúan con impunidad. Los demandantes presentan esta demanda para exponer la mala conducta de los acusados y garantizar que las normas contractuales, el trato justo y la rendición de cuentas se apliquen por igual a todos, sean famosos o no.

Ohtani, de 31 años, llegó de Japón en 2018 como quizás la estrella internacional más aclamada en la historia del béisbol, con una habilidad tanto para lanzar como para batear que lo hacía doblemente valioso para su equipo. Cinco veces All-Star y tres veces Jugador Más Valioso (MVP), firmó un contrato récord de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers antes de la temporada pasada y ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial de 2024.

Los materiales de inversión para The Vista at Mauna Kea Resort, que permanecieron en línea el lunes por la noche, incluían a Hayes y Matsumoto como parte del equipo directivo, junto con Kingsbarn. Llamaban a Ohtani "el Babe Ruth de Japón" y el "Primer Residente", dándole prioridad por delante del icónico Mauna Kea Resort, "uno de los hoteles más célebres de Hawái", Hapuna Beach, "calificada como la playa número 1 de Estados Unidos por Condé Nast Traveler" y dos campos de golf, uno diseñado por Arnold Palmer y el otro por Robert Trent Jones Sr.

“Ohtani será el portavoz famoso del proyecto y se ha comprometido a comprar una de las 14 residencias del proyecto”, dice el folleto. “También planea pasar un tiempo considerable en The Vista durante la temporada baja y construirá un pequeño complejo de bateo y lanzamiento para los entrenamientos de pretemporada”.

La demanda dice que los desarrolladores pasaron 11 años trabajando en el acuerdo y "como parte de una audaz estrategia de marketing" firmaron un acuerdo de patrocinio en 2023 con Ohtani, "uno de los patrocinios de más alto perfil imaginables".

“Esta alianza con Ohtani impulsará la demanda y generará interés en el mercado japonés de viviendas vacacionales de lujo, un público objetivo principal del proyecto”, afirma el folleto de inversión. “Consideramos que la propiedad de Shohei Ohtani tendrá un impacto significativo en la visibilidad global del proyecto y esperamos acelerar el ritmo de ventas, lo que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de precios”.

La demanda afirma que Balelo “rápidamente se convirtió en una fuerza disruptiva” y amenazó con sacar a Ohtani del acuerdo si no se hacían concesiones.

“Kingsbarn comenzó a ceder ante todos los caprichos de Balelo”, afirma la demanda. “Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que a Kingsbarn le preocupaba más preservar su relación con Ohtani que cumplir con sus obligaciones con sus socios comerciales”.

El mes pasado, en lo que la demanda llamó “una emboscada coordinada”, Kingsbarn despidió a Hayes y Matsumoto.

Kingsbarn admitió abiertamente durante la llamada que Balelo había exigido las rescisiones y que estas se realizaban únicamente para apaciguarlo, según la demanda. Los demandantes podrían perder millones de dólares en indemnizaciones relacionadas con las ganancias proyectadas de la construcción de viviendas, los honorarios de administración de la construcción y las comisiones de los agentes inmobiliarios.