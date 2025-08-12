Diego Cocca es nuevo director técnico del Atlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de un comunicado, el Atlas dio a conocer que Diego Cocca es su nuevo director técnico. El día de ayer, el conjunto rojinegro informó que Gonzalo Pineda renunció a su cargo de timonel.

“Atlas FC informa que Diego Martín Cocca asume el cargo de director técnico del Primer Equipo Varonil para el Torneo Apertura 2025”.

Esta será la tercera etapa de Cocca en la Academia. Su historia con la institución incluye un periodo como jugador y una segunda etapa como entrenador, en la cual el equipo consiguió un Bicampeonato de Liga MX y un título de Campeón de Campeones.

En lo que va del Apertura 2025, los Zorros ocupan el decimosegundo peldaño con sólo 4 unidades (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas). La renuncia de Pineda llega un día después del que el Atlas perdió como local 3-0 ante el Pachuca en la jornada 4 del presente torneo. Su próximo partido será el domingo 17 de agosto contra el Querétaro.