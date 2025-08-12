México será sede de fechas de Copas del Mundo de Clavados los siguientes dos años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mundial de Deportes Acuáticos (World Aquatics) dio a conocer su calendario competitivo para la disciplina de clavados en las siguientes dos temporadas, en las que figura México como sede de una de las fechas del serial de Copas del Mundo de la especialidad tanto en 2026 como en 2027.?

Para ambos casos, los países que formaron parte del circuito competitivo (Canadá, México y China), reservado para los mejores exponentes de esta especialidad de acuerdo al ranking del año anterior, repetirán como las naciones que reciban la competición.?

En el caso del territorio mexicano, el Complejo Acuático Metropolitano de Guadalajara volverá a ser la sede del certamen en 2026, mientras que para 2027 no se tiene definido el escenario de competencia, aunque todo apunta a que será la ciudad de Mérida, como lo adelantó el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el yucateco Rommel Pacheco, durante la conferencia de presentación del evento de este año el pasado mes de marzo.

Por su parte, la ciudad de Montreal será la encargada de organizar las competencias de clavados en ambos años, en tanto que, para el desenlace de los dos seriales en China, la fosa del emblemático Cubo de Agua, sede de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, recibirá a los saltadores.?

En la Copa del Mundo de Clavados Guadalajara 2025, México se ubicó en el segundo lugar del medallero con dos preseas de oro y cuatro de plata, destacando los títulos de Osmar Olvera y Juan Celaya en la prueba de sincronizados de 3 metros, así como de Randal Willars desde la plataforma.