Tras remontar, el PSG gana la Supercopa de Europa en los penales

El PSG se convirtió este miércoles 13 de agosto en el primer club de futbol francés en ganar la Supercopa de Europa al derrotar al Tottenham en Udine, Italia.

Los parisinos, ganadores de la Liga de Campeones, estuvieron muy discretos durante gran parte del partido frente al Tottenham, ganador de la Liga Europa, y se vieron por detrás en el marcador tras los goles de Micky van de Ven (39') y del nuevo capitán Cristian Romero (48').

Pero los suplentes tenían ganas y Lee Kang-in (85') y Gonçalo Ramos (90'+4) forzaron la tanda de penales, que Lucas Chevalier, sustituto de Donnarumma en la portería, ayudó a ganar.

Los jugadores de Luis Enrique no dejaron pasar la oportunidad de continuar con su racha y añadir un quinto título a su palmarés de 2025, tras el Trofeo de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia y la C1.

El PSG, insumergible

Lo contrario habría sido una mancha. En las 12 ediciones anteriores de la Supercopa de Europa, el ganador de la Liga de Campeones se impuso 11 veces al ganador de la Liga Europa.

El PSG estuvo a la altura de su rango en este encuentro que cada año enfrenta al ganador de la Liga de Campeones con el de la Liga Europa.

A cuatro días del inicio del campeonato francés en Nantes, los parisinos se mantuvieron en su nivel habitual, aunque habrá que esperar aún unas semanas para verlos recuperar todo su potencial físico. Los Spurs, que volvieron a los entrenamientos el 5 de julio y ya han disputado seis partidos amistosos, no tuvieron armas suficientes para contrarrestar la implacable superioridad de su rival.

El único que destacó fue Ousmane Dembélé. El delantero francés, gran favorito para el Balón de Oro, deleitó en la primera parte con sus pases, aunque falló una gran ocasión (minuto 36). Finalmente, dio un magnífico pase decisivo a Ramos para que este marcara el gol de la victoria. Una muestra de la resistencia de este equipo, que sin duda le falta aliento, pero que es verdaderamente insumergible.