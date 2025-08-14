AsÃ­ se jugarÃ¡n los cuartos de final de la Leagues Cup

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Tras finalizar la primera fase de la Leagues Cup, en la que se enfrentan equipos de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), los cuatro mejores clubes de cada liga pelearÃ¡n por un lugar en las semifinales.

En el tercer aÃ±o de la Leagues Cup, ediciÃ³n 2025, los equipos de MÃ©xico y Estados Unidos que se enfrentarÃ¡n en los cuartos de final son:

Inter Miami vs. Tigres / 6:00 pm

Toluca vs. Orlando / 7:00 pm

Seattle vs. Puebla / 9:00 pm

Pachuca vs. LA Galaxy / 9:45 pm

Todos los partidos serÃ¡n el miÃ©rcoles 20 de agosto.

Los cuatro clubes que avancen competirÃ¡n en los dos partidos de Semifinales. Posteriormente, los perdedores de las Semifinales competirÃ¡n en un partido por el tercer lugar. Mientras que los ganadores disputarÃ¡n la Final de Leagues Cup el domingo 31 de agosto.

El campeÃ³n de la Leagues Cup tendrÃ¡ un lugar directo en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Por otra parte, el segundo y el tercer lugar tendrÃ¡n plazas aseguradas en el mismo torneo, independientemente del lugar en que terminen en el torneo local.

En la primera fase del torneo, se jugaron 54 partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS. Durante esa etapa, la MLS fue dominante al ganar 23 partidos en tiempo regular, frente a los 15 que obtuvo la Liga MX.

En el sistema de puntos que definiÃ³ el torneo, no se aceptaban los empates y los partidos se definieron por tanda de penales. Cada equipo recibÃ­a un punto si el partido terminaba empatado al final de los 90 minutos y el ganador de la posterior tanda de penales se llevaba un punto adicional.

Por otra parte, las victorias en tiempo reglamentario contaban como tres puntos. Los cuatro equipos con mÃ¡s puntos de cada liga fueron los que clasificaron a los cuartos de final.

Aunque los equipos de la MLS ganaron mÃ¡s partidos, los clubes mexicanos mostraron mayor efectividad en los penaltis, pues de los 16 juegos que se definieron asÃ­, 11 fueron ganados por escuadras mexicanas y los cinco restantes por clubes de Estados Unidos y CanadÃ¡.

El Seattle Sounders fue el Ãºnico equipo que tuvo pase perfecto de tres victorias con un total de nueve puntos: venciÃ³ 7-0 al Cruz Azul; y 2-1 a los equipos de Santos y Tijuana.

En cuanto a la Liga MX, el equipo mÃ¡s destacado fue el Toluca, que terminÃ³ con ocho puntos, despuÃ©s de vencer 2-1 a Montreal y New York City FC. TambiÃ©n ganÃ³ un partido por penales, tras empatar 2-2 con el Columbus Crew.

Los otros equipos de la MLS que consiguieron su pase a cuartos de final fueron el Inter de Miami con ocho puntos, LA Galaxy con siete y Orlando City tambiÃ©n con siete. Por su parte, los equipos mexicanos que acompaÃ±arÃ¡n al Toluca serÃ¡n el Pachuca, que obtuvo siete puntos, y Tigres y Puebla, ambos con seis puntos.