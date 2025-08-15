Destinan millones de pesos para publicidad del Tren Maya en la Champions League

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de México destinó más de 6.5 millones de pesos en la promoción turística del Tren Maya durante partidos de la Liga de Campeones de Europa de futbol y otros eventos deportivos, como parte de un convenio publicitario con los canales de televisión de paga TNT Sports y Space durante 2024.

La empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya S.A. de C.V. firmó un contrato con la compañía transnacional de medios de comunicación Discovery Networks para publicitar la campaña “El Transporte de México y del Sur”, en el que se promociona uno de los proyectos insignia en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, considerado por las autoridades como un detonante en el desarrollo económico en el sureste mexicano.

De acuerdo con el desglose del convenio, mismo que dio a conocer la cuenta Libro Negro en la plataforma X de redes sociales, la frecuencia de los anuncios incluyen 23 impactos durante partidos correspondientes a la Champions League, así como 24 pautas en la función conocida como Triplemanía de lucha libre y 16 más en un evento deportivo por definir.

Como parte del acuerdo por más de 12 millones de pesos, la difusión también involucró presencia en emisiones de espectáculos en TNT como los premios Latin Grammy, EMMYS y Rolling Stone, la serie de televisión Friends en Warner y el reality Mexicánicos en Discovery.

Desde su concepción y ejecución, el Tren Maya ha estado envuelto en diversas polémicas como el impacto ambiental, su opacidad presupuestal y la rentabilidad del proyecto.