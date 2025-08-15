Julio Urías es invitado a los entrenamientos de Tomateros de Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos años de no lanzar en Grandes Ligas (MLB), el pitcher mexicano Julio Urías recibió una invitación por parte del club Tomateros de Culiacán de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) para integrarse a las prácticas de su equipo con miras a buscar un lugar en el conjunto guinda rumbo a la temporada 2025-2026 del beisbol invernal.

El 17 de julio último, el lanzador sinaloense salió de la lista de peloteros restringidos para ser fichados por una franquicia ligamayorista, tras fallar en un par de ocasiones los lineamientos de la política de violencia doméstica y agresión sexual de MLB; sin embargo, ningún equipo de Las Mayores ha mostrado interés en contratar sus servicios.

A través de un comunicado, Tomateros dio a conocer la lista de jugadores invitados para reportarse con la organización y que aspiran en primera instancia a formar parte del roster que encare los partidos de preparación de cara a la campaña regular.

“El inicio de la pretemporada está a menos de un mes y el Club de Beisbol Tomateros de Culiacán anuncia sus 65 invitados mexicanos a los entrenamientos que arrancarán el próximo 8 de septiembre”, se lee en el comunicado de la institución sinaloense, lo que representa la única opción pública para que el zurdo de 28 años de edad regrese al profesionalismo en el equipo de su ciudad natal.

Urías es el único jugador de Grandes Ligas que ha reincidido el código de comportamiento de MLB en la materia, situación que podría representar una sentencia para el resto de su trayectoria profesional al cerrarse las puertas para retornar a Las Mayores, ante el riesgo de una mala imagen y comportamiento que al parecer ningún equipo en la ‘Gran Carpa’ quiere asumir.

Julio Urías fue parte de los Dodgers de Los Ángeles campeones en la Serie Mundial de 2020, además de encabezar las estadísticas de triunfos en la Liga Nacional con 20 victorias en 2021, así como de promedio de carreras limpias admitidas, con 2.16 en 2022 y colocarse como un candidato natural a ganar el premio Cy Young en el ‘Viejo Circuito’.

El 3 de septiembre de 2023, el pitcher mexicano violentó a su esposa con maltratos que incluyeron jalones de cabello y empujones a las afueras del estadio BMO en Los Ángeles, hecho que fue documentado en un video tomado por una persona que caminaba por la zona y comenzó a grabar.

Por este hecho, el pitcher mexicano fue arrestado y acusado de cinco delitos menores, de los cuales no se declaró culpable, pero tampoco impugnó, aceptando las consecuencias legales correspondientes.