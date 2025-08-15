Tottenham condena insultos racistas contra Mathys Tel tra final de la Supercopa de la UEFA vs. PSG. Foto: AP

LONDRES (AP).- Tottenham criticó a los "cobardes" que insultaron racialmente al delantero francés Mathys Tel después de la derrota del equipo ante Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA tras una tanda de penaltis.

Tel, de 20 años y de raza negra, fue uno de los dos jugadores del Tottenham que no lograron convertir sus disparos desde los once pasos y perdieron la tanda de penaltis 4-3 ante el PSG tras un empate 2-2.

"Estamos disgustados por el abuso racial que Mathys Tel ha recibido en las redes sociales tras la derrota de anoche en la Supercopa de la UEFA", dijo el Tottenham en un comunicado.

Mathys demostró valentía y coraje al dar un paso al frente y ejecutar un penalti, pero quienes lo insultan no son más que cobardes que se esconden tras nombres de usuario y perfiles anónimos para difundir sus aberrantes opiniones.

Tottenham dijo que el club trabajará con las autoridades y las plataformas de redes sociales para tomar "las medidas más enérgicas posibles contra cualquier individuo que podamos identificar".

"Estamos contigo, Mathys", agregaron los Spurs.

Tel, quien se unió al equipo de forma permanente procedente del Bayern Múnich en la temporada baja después de un período de préstamo la temporada pasada, entró como suplente en el minuto 79 cuando el Tottenham iba ganando 2-0.