Balacera en estacionamiento del estadio Cuauhtémoc, de Puebla, deja a una mujer muerta. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo al juego de Puebla vs. Atlético de San Luis, se desató una balacera en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc; una mujer, de 30 años, falleció debido a un disparo de arma de fuego, mientras que un hombre de 18 años resultó herido, así lo informó el Gobierno de Puebla en un comunicado.

“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales, garantiza la seguridad de las y los asistentes al partido de futbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc la tarde de este viernes.

“Lo anterior, luego de que se registrara una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas, en inmediaciones del recinto. Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida”, se lee en el comunicado.

Las autoridades aseguraron que realizaron un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo. Y agregaron que la Fiscalía General del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a Alejandro Sánchez, director editorial en Multimedios Jalisco, La riña se originó entre los grupos Antorcha Campesina y 28 de octubre. Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no se ha pronunciado al respecto.