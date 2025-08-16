Fox demandó a su exsocio Fox Sports México por uso de nombre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia Reuters dio a conocer que la empresa Fox demandó a su exsocio mexicano Fox Sports México ante un tribunal federal de Nueva York porque continuó utilizando dicho nombre sin permiso después de que finalizó un acuerdo en marzo de 2025.

En la demanda Fox alegó que Media Deportes México (MDM) ya no tenía el derecho a usar sus marcas registradas y solicitó a la corte de Manhattan que bloqueara un fallo de marca registrada para MDM en México, lo que propició “una redada del gobierno” con un socio de Fox.

“El juez de distrito estadunidense Jed Rakoff concedió la solicitud de Fox de una orden de restricción temporal contra MDM el jueves (14 de agosto) y dijo que la denuncia planteaba ‘acusaciones muy graves’ que sugieren ‘una actividad totalmente despreciable por parte del acusado’”, indica la nota de la agencia de noticias.

Fox reveló que le dio a MDM una licencia no exclusiva para operar como Fox Sports México en 2021 y que puso fin a ese acuerdo después de que Media Deportes México no pagó las tarifas de licencia para transmitir futbol, futbol americano de la NFL y carreras de Fórmula 1.

“Fox declaró en la demanda que MDM recibió una orden de un tribunal mexicano a finales de marzo que impedía a Fox y a sus socios ‘interferir’ con los derechos de marca registrada de MDM o usar la marca independiente Fox Deportes en México. Fox también alegó que las autoridades mexicanas allanaron las oficinas de uno de sus socios de producción de transmisiones a principios de este año basándose en la orden que, según Fox, MDM obtuvo de forma fraudulenta.

“La cadena acusó a MDM de violación de marca registrada e incumplimiento de contrato. Solicitó al tribunal una indemnización por daños y perjuicios no especificada y órdenes que impidieran a MDM usar sus marcas registradas, así como hacer cumplir la orden judicial mexicana”, dio a conocer Reuters.