Raphinha y Yamal marcan y el Barcelona inicia la defensa del título de La Liga venciendo al Mallorca. Foto: AP

MADRID (AP).- Barcelona comenzó la defensa de su título de La Liga con una cómoda victoria por 3-0 en Mallorca, anotando temprano y aprovechando dos tarjetas rojas en el primer tiempo para el anfitrión el sábado.

Raphinha y Lamine Yamal, quienes lideraron el prolífico ataque del Barcelona la temporada pasada, solo necesitaron siete minutos para volver a impresionar. El centro con efecto de Yamal encontró a Raphinha junto al segundo palo y el delantero brasileño remató de cabeza a bocajarro.

El disparo de Ferran Torres desde fuera del área en el 23 fue un gol que provocó quejas del Mallorca porque uno de sus jugadores estaba en el suelo tras recibir el balón en la cabeza en la preparación.

Algunos jugadores del Mallorca dejaron de jugar tras la caída de su compañero, pero el árbitro permitió que el partido continuara. El Mallorca se quejó inmediatamente tras el gol de Ferran.

El equipo local se quedó con un hombre menos 10 minutos después, cuando Manu Morlanes fue expulsado por segunda amarilla por una falta a Yamal en carrera. Su primera amarilla fue por protestar el segundo gol del Barcelona.

La segunda tarjeta roja en el minuto 39 llegó cuando el delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, golpeó con la zurda la cabeza del portero del Barcelona, Joan García, al intentar alcanzar un balón alto. El árbitro cambió la tarjeta de amarilla a roja tras la revisión del videoarbitraje.

Yamal puso el 3-0 en el tiempo añadido del segundo tiempo con un disparo a la escuadra.

El Barcelona, que ganó la liga la temporada pasada tras anotar 102 goles, no contó con el veterano delantero Robert Lewandowski por lesión. El recién fichado delantero Marcus Rashford entró como suplente en el minuto 69.

Nuevo portero del Barcelona

García no tuvo que esforzarse mucho en su debut con el Barcelona después de ser fichado en la pretemporada en una transferencia procedente del rival de la ciudad, el Espanyol.

El portero titular habitual Marc-André ter Stegen es baja tras someterse a una cirugía en la espalda baja, y García fue titular por delante de Wojciech Szczesny e Iñaki Peña, quienes reemplazaron a Ter Stegen la temporada pasada.

Más tarde el sábado, el Valencia recibió a la Real Sociedad y el ascendido Levante visitó al Alavés.

El viernes, el Rayo Vallecano ganó al Girona por 3-1 y el Villarreal derrotó al ascendido Oviedo por 2-0.

El Atlético de Madrid visita al Espanyol el domingo, mientras que el Real Madrid recibe a Osasuna el martes.