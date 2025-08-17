Arsenal vence 1-0 al Manchester United y el Chelsea empata 0-0 con el Palace en la Premier League. Foto: AP

(AP).- El Arsenal mantuvo a raya la costosamente armada línea delantera del Manchester United y anotó nuevamente de jugada a balón parado para ganar 1-0 en el partido clave de la primera jornada de la Premier League este día.

El defensa del Arsenal, Riccardo Calafiori, cabeceó desde corta distancia en el minuto 13 después de que el portero suplente del United, Altay Bayindir (que comenzó por delante de Andre Onana), atacó el balón tras un tiro de esquina lanzado por Declan Rice.

Mientras que Arsenal siguió los pasos de sus probables rivales por el título, Liverpool y Manchester City, al conseguir una victoria en el primer fin de semana, United sufrió una derrota que resulta demasiado familiar bajo la dirección de Ruben Amorim tras el lamentable 15º puesto que obtuvo el gigante caído del fútbol inglés la temporada pasada.

El United gastó alrededor de 200 millones de libras (270 millones de dólares) en renovar su ataque en la temporada baja, con Bryan Mbeumo y Matheus Cunha como titulares y Benjamin Sesko entrando desde el banquillo en la segunda mitad.

Mientras el equipo jugó con buena intensidad en Old Trafford, la fuerte defensa del Arsenal se mantuvo firme.

"Para mí, hubo más señales de esperanza que las que obtuvimos del partido", dijo el capitán del United, Bruno Fernandes.

El delantero sueco Viktor Gyokeres fue sustituido en el minuto 60 en un decepcionante primer partido oficial del Arsenal, cuyo gol llegó desde una ruta habitual, ya que el equipo de Mikel Arteta ha sido tan imponente en jugadas a balón parado en las últimas temporadas. Desde el inicio de la temporada 2023-24, el Arsenal ha marcado 31 goles de córner, más que cualquier otro equipo de la Premier League, según Opta, el proveedor de estadísticas de la liga.

"Sabemos que podríamos haber perdido el partido, pero el fútbol es así", dijo el portero del Arsenal, David Raya. "En días como este es cuando los tres puntos cuentan".

El Chelsea tampoco logró marcar en su primer partido de liga, empatando 0-0 con el Crystal Palace en su primer partido competitivo como campeón mundial de clubes.

Un mes después de sorprender al Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes, el Chelsea trabajó duro en Stamford Bridge después de una corta pretemporada debido a sus esfuerzos en Estados Unidos.