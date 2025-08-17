César “Chino” Huerta anota gol en la victoria 2-0 del Anderlecht contra el Dender (Video)

César “Chino” Huerta anota gol en la victoria 2-0 del Anderlecht contra el Dender . Foto: X: @rscanderlecht

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- César “Chino” Huerta anotó su primer gol de la temporada en la victoria 2-0 del Anderlecht contra el Dender, esto por la cuarta jornada de la Belgian Pro League.

El mexicano ingresó de cambio al minuto 61 por Yari Verschaeren, cuando el duelo aún se encontraba 0-0. Al 70’, Nilson Angulo desbordó por el extremo izquierdo hasta pisar el área rival y de ahí lanzó un centro raso que encontró destino en el botín derecho del Chino, quien, ante un arco desprotegido, envió el balón al fondo de la red.

¡¡CHINO HUERTA AL RESCATE!!????????????



El mexicano anota el primer tanto para el Anderlecht??????#JPL pic.twitter.com/Y9yjlCQhJQ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 17, 2025

Catorce minutos después, Huerta recuperó el esférico en medio campo, de ahí el Anderlecht se dirigió a la valla rival y, tras dos toques más de sus compañeros, cayó el segundo y último gol del duelo a través de Thorgan Hazard.

¡HAZARD HAZARD HAZARD!??



Chino Huerta recuperó en el centro del campo y el belga no perdona: ¡marca el segundo con clase! ???#JPL pic.twitter.com/JxccAmpOSk — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 17, 2025

Hasta el momento, el Anderlecht se ubica en la tercera posición de la tabla general con 9 unidades, fruto de tres victorias y una derrota.