Diego Cocca tiene amargo regreso al futbol mexicano: Gallos empata al Atlas en tiempo de compensación

Gallos marcó dos dianas durante el tiempo de compensación con las que sacó un sufrido empate en casa 3-3 con Atlas el domingo, en el partido que marcó el regreso de Diego Cocca al banquillo de los rojinegros en este torneo Apertura de la Liga MX.

Querétaro sumó apenas su primer punto del campeonato gracias a que Rodrigo Bogarín (90+5) y Lucas Rodríguez (90+8) hicieron goles cuando el tiempo expiraba. El primero de los tantos del equipo lo logró Pablo Barrera con un penal a los 58, señalado por la intervención del videoarbitraje (VAR).

Gustavo Del Prete (9), Uros Djurdjevic (69) y Adrián Mora (76) hicieron los goles de los rojinegros, que tuvieron con este decepcionante resultado la vuelta en el banquillo del estratega argentino con el que fueron bicampeones en los torneos Apertura 2021 y 2022.

Atlas comienza una nueva etapa después de que la semana pasada presentó su renuncia Gonzalo Pineda tras haber ligado dos derrotas y tres jornadas sin triunfo.

Después de este resultado, los rojinegros se ubican en la 15ta posición con cinco unidades. Gallos celebró apenas su primera unidad para seguir en la última posición.

Cocca vuelve al banquillo de Atlas después de tres años en los que acumuló malas experiencias en Tigres, la Selección Mexicana, el Real Valladolid de España y CA Talleres de Argentina, este último al que renunció sin haber dirigido un partido después de un mes debido a diferencias con la directiva.

Monterrey gana con doblete de Ocampos

Lucas Ocampos se estrenó como goleador en el campeonato después de hacer un doblete con el que ayudó a Monterrey a vencer por remontada como local 3-2 a Mazatlán.

José Esquivel mandó adelante a los visitantes con un soberbio disparo cruzado a media altura a los 13 minutos.

Víctor Guzmán emparejó por Rayados de inmediato cuando remeció las redes a los 15; luego llegó el momento de lucir para Ocampos con sus dianas a los 26 y 45+5.

Omar Moreno acercó a Mazatlán con otra gran definición de media vuelta dentro del área a los 82 minutos.

Con la conclusión de la quinta jornada, Pachuca y Monterrey tienen 12 puntos; Cruz Azul y América 11; Toluca 10; Tigres nueve, Tijuana ocho; Santos, San Luis y León seis; Mazatlán, Necaxa, Pumas, Ciudad Juárez y Atlas cinco; Guadalajara y Puebla tres y Querétaro uno.

La sexta jornada comenzará el viernes 22 de agosto con los juegos Ciudad Juárez vs. Santos; Querétaro vs. San Luis y Tijuana vs. Guadalajara. El sábado 23 se jugarán los duelos León vs. Pachuca, Monterrey vs. Necaxa, Mazatlán vs. Tigres y Cruz Azul vs. Toluca. Concluirá el domingo 24 de agosto con los juegos Pumas vs. Puebla y Atlas vs. América.