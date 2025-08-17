En su debut, Luis Díaz marca para el Bayern Múnich y gana la Supercopa de Alemania. Foto: AP

BERLÍN (AP).- Luis Díaz anotó y ganó un título en su debut con el Bayern Múnich tras vencer 2-1 al Stuttgart en la Supercopa de Alemania el sábado.

Harry Kane también anotó para el campeón de la Bundesliga y conquistar el primer trofeo de la temporada, abriendo el marcador en el minuto 18 cuando el balón cayó amablemente para que él disparara dentro del poste izquierdo.

"Empezar con un trofeo es lo más importante", dijo Kane tras ganar el segundo título de su carrera. La Bundesliga de mayo fue su primera.

El Bayern dominó los primeros compases del partido, pero el Stuttgart reaccionó gracias a una buena atajada de Nick Woltemade ante Manuel Neuer.

Woltemade fue, y posiblemente siga siendo, un objetivo de fichaje para el Bayern este verano. Hasta el momento, los clubes no han llegado a un acuerdo sobre el precio, a pesar de la disposición del jugador a aceptar el traspaso.

"El expediente está cerrado", declaró el director ejecutivo del Stuttgart, Alexander Wehrle, antes del partido.

Díaz se unió al Bayern procedente del Liverpool el mes pasado y sigue siendo el fichaje más importante del club en la temporada baja.

Neuer realizó una excelente atajada de reflejos para negarle el gol a Jamie Leweling dos minutos antes de que Díaz anotara en el 77 cuando Leweling estaba recibiendo tratamiento fuera del campo después de chocar las rodillas con Sacha Boey del Bayern.

"Sin duda doloroso, pero aún así, y quizás impopular, pero necesita sentir el dolor en el campo y no a dos metros de él", dijo el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß.

Leweling se recuperó y marcó de cabeza la respuesta del Stuttgart en el tiempo añadido.

Es el cuarto año que las autoridades del fUtbol alemán organizan el tradicional inicio de la temporada el mismo fin de semana que la primera ronda de la Copa de Alemania, obligando a los participantes a posponer sus partidos de copa.

Stuttgart comienza su defensa del título en Eintracht Braunschweig el 26 de agosto y el Bayern jugará contra el Wehen Wiesbaden de tercera división al día siguiente.