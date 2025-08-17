Futbol mexicano vive violencia dentro y fuera de los estadios; la Liga MX niega que haya lesionados. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que en redes sociales circulan videos que muestran a personas lesionadas por violencia vivida en estadios del futbol mexicano, la Liga MX emitió un comunicado donde negó que los hubiera.

“Tras la riña presentada esta noche en la tribuna del estadio Universitario durante el partido de Tigres vs. América en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades.

“Por otro lado, tras el incidente en la tribuna del estadio Akron, en el marco del partido Chivas vs. FC Juárez, la persona involucrada ha sido plenamente identificada y el Club Guadalajara apoyará al afectado para que inicie la investigación”.

Además, la Liga reiteró su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios y llamó a “disfrutar del futbol en un entorno sano y familiar”.

Durante el partido entre los felinos y loas azulcremas, aficionados del conjunto de los Tigres pelearon entre sí. Desafortunadamente, la violencia también llegó afuera del inmueble, pues alrededor de ocho personas con la playera del equipo local golpeó a dos personas que portaban los colores americanistas, incluso, una recibió una patada en la carea cuando cayó al suelo. Ambas acciones quedaron registradas en video y circulan por redes sociales.

No sabía que la UFC sería en el universitario, que buena pelea y el camarógrafo ahora si grabó bien ????????



Ojo aquí @MikelArriolaP @FMF @LigaBBVAMX



pic.twitter.com/SzMezwOm5N — ????????. (@BlueCFM_) August 17, 2025

Hubo otra pelea a las afueras del estadio, en Rectoría, justo enfrente de la Flama Universitaria. Esto es inaceptable y vergonzoso.



Aficionados de Tigres y America involucrados.



TERRIBLES IMÁGENES. ???pic.twitter.com/fkdqBkf6sG — TF (@tigresfootball_) August 17, 2025

En cuanto a lo acontecido en el inmueble de las Chivas, aficionados rojiblancos golpearon al hermano del futbolista del FC Juárez, Ángel Záldivar, quien denunció la agresión contra su familiar. El video también circula en redes sociales.