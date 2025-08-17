Las gemelas Mía y Lía Cueva ganan oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025 (Video)

Las gemelas Mía y Lía Cueva ganan oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Foto: X: @conadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado 16 de agosto, las clavadistas mexicanas Lía y Mía Cueva conquistaron la presea de oro en la final de sincronizados trampolín 3 metros los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

La dupla mexicana sumó 289.32 puntos para subir a lo más alto del podio. La cuarta ejecución de las hermanas, de 14 años, resultó crucial para su triunfo; pues fue un clavado de 3 ½ saltos mortales hacia adelante, el de mayor grado de dificultad con 3.1 y recibieron la máxima calificación de 8.0.

¡Oro para México ??????!



Mía y Lía Cueva ???? ganan los Juegos Panamericanos Jr ?????? en Trampolín 3m Sincronizados ??



Las gemelas maravilla ?? lo hacen de nuevo ?? pic.twitter.com/7K7HV9Mg5Q — México rumbo a LA 2028 ???????? (@MLosAngeles2028) August 16, 2025

Quienes completaron el podio fueron las estadunidenses Sophia Verzyl y Anna Kwong, con 274.50 unidades y con lo que conquistaron la plata. Por su parte, las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida cerraron con el bronce tras acumular 222.36.

Hace un par de semanas, Mía y Lía consiguieron el bronce en el Mundial de Deportes Acuáticos en la prueba de saltos sincronizados desde el trampolín de 3 metros para convertirse en las clavadistas mexicanas más jóvenes en subir al podio en una justa mundialista.