Clavadistas
Las gemelas Mía y Lía Cueva ganan oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025 (Video)Hace un par de semanas las gemelas, de 14 años, consiguieron el bronce en esta misma prueba en el Mundial de Deportes Acuáticos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado 16 de agosto, las clavadistas mexicanas Lía y Mía Cueva conquistaron la presea de oro en la final de sincronizados trampolín 3 metros los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.
La dupla mexicana sumó 289.32 puntos para subir a lo más alto del podio. La cuarta ejecución de las hermanas, de 14 años, resultó crucial para su triunfo; pues fue un clavado de 3 ½ saltos mortales hacia adelante, el de mayor grado de dificultad con 3.1 y recibieron la máxima calificación de 8.0.
¡Oro para México ??????!— México rumbo a LA 2028 ???????? (@MLosAngeles2028) August 16, 2025
Mía y Lía Cueva ???? ganan los Juegos Panamericanos Jr ?????? en Trampolín 3m Sincronizados ??
Las gemelas maravilla ?? lo hacen de nuevo ?? pic.twitter.com/7K7HV9Mg5Q
Quienes completaron el podio fueron las estadunidenses Sophia Verzyl y Anna Kwong, con 274.50 unidades y con lo que conquistaron la plata. Por su parte, las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida cerraron con el bronce tras acumular 222.36.
Hace un par de semanas, Mía y Lía consiguieron el bronce en el Mundial de Deportes Acuáticos en la prueba de saltos sincronizados desde el trampolín de 3 metros para convertirse en las clavadistas mexicanas más jóvenes en subir al podio en una justa mundialista.