México vence 2-1 a Panamá y sigue en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025 (Video)

México deja tendido a Panamá y sigue en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo, la novena mexicana venció 2-1 a Panamá; un imparable de Xavier Nolasco en la sexta entrada le dio el triunfo a la Liga Swing Perfecto de Chihuahua, representativo de México.

Gregorio “Goyo” Madrid se subió al montículo y lanzó un juego completo de 9 ponches. México estuvo a un out de llevarse el duelo por la mínima, pero un error del tercera base tricolor en la sexta entrada abrió el juego para el conjunto canalero, quien anotó una carrera al comienzo de ese capítulo.

¡Panamá lo empató en la alta de la sexta! ????.



¿Tendremos extra innings? ??. pic.twitter.com/KPVb199kkP — ESPN Béisbol ?? (@ESPN_Beisbol) August 17, 2025

Goyo Madrid se tranquilizó y volvió a subir al montículo y, con la potencial carrera de la derrota en tercera base, acabó la entrada ponchando a Dylan Aguilera, el último de las 9 entradas que consiguió. En el cierre del partido, Iker Castañeda anotó la carrerea de la victoria para la novena chihuahuense.