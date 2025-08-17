Serie Mundial de Ligas Pequeñas

México vence 2-1 a Panamá y sigue en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025 (Video)

Con esta victoria, la novena mexicana espera al perdedor del duelo entre Venezuela y Japón para seguir su camino en el certamen.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
domingo, 17 de agosto de 2025 · 23:08

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo, la novena mexicana venció 2-1 a Panamá; un imparable de Xavier Nolasco en la sexta entrada le dio el triunfo a la Liga Swing Perfecto de Chihuahua, representativo de México.

Gregorio “Goyo” Madrid se subió al montículo y lanzó un juego completo de 9 ponches. México estuvo a un out de llevarse el duelo por la mínima, pero un error del tercera base tricolor en la sexta entrada abrió el juego para el conjunto canalero, quien anotó una carrera al comienzo de ese capítulo.

 

 

Goyo Madrid se tranquilizó y volvió a subir al montículo y, con la potencial carrera de la derrota en tercera base, acabó la entrada ponchando a Dylan Aguilera, el último de las 9 entradas que consiguió. En el cierre del partido, Iker Castañeda anotó la carrerea de la victoria para la novena chihuahuense.

 

 

Más de
Serie Mundial de Ligas Pequeñas Beisbol mexicano Chihuahua

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias