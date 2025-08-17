México vence a EU en la última jugada para coronarse en el flag football femenil de los World Games. Foto: X: @nflmx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección mexicana femenil de flag football obtuvo la medalla de oro en el cierre de los Juegos Mundiales Chengdú 2025 que este domingo llegaron a su fin, tras vencer 26-21 a su similar de Estados Unidos, para convertirse en bicampeonas del certamen.

Además de repetir el título ganado en Birmingham 2022, las mexicanas se ratifican como uno de los equipos potencia de esta disciplina con miras a lo que será el debut olímpico de este deporte en Los Ángeles 2028.

Con el encuentro 21-20 favorable a las estadounidenses, México tomó la última ofensiva del partido a falta de 28 segundos en el duelo, culminando con pase de anotación completado por Victoria Chávez para concretar la voltereta y el campeonato invicto cuando el reloj de juego se encontraba en ceros.

En su camino a lo más alto del podio, la selección femenil derrotó 41-24 a Japón, 46-7 a Italia y 34-13 a Gran Bretaña como parte de su actividad en la fase de grupos en el sector B de la competición, mientras que en la instancia de eliminación directa, las mexicanas vencieron 40-0 a China en cuartos de final y 25-13 a Canadá en semifinales, antes de redondear su participación en el triunfo frente a Estados Unidos, en tanto que el representativo canadiense se quedó con el bronce.

PARA VER MIL VECES ??



Última jugada, 3 segundos en el reloj y México ???? anota para vencer a Estados Unidos y ser BICAMPEONAS del mundo en el Flag Football ???????



??.Vía: The World Games pic.twitter.com/sgxHYnP1Qs — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 17, 2025

México cierra con cuatro oros y 10 medallas totales

Con la presea áurea obtenida por la selección de flag football femenil, luego de vencer a Estados Unidos, México culminó su participación en los Juegos Mundiales con cuatro medallas de oro, tres de plata y tres de bronce, para ubicarse en el sitio 21 del medallero general del certamen multideportivo.

Además del flag football, la delegación mexicana se coronó en tiro con arco por conducto de Andrea Becerra, quien ganó la prueba individual femenil en la modalidad de compuesto, disciplina que también se integra al calendario olímpico para Los Ángeles 2028.

Asimismo, Laura Burgos se coronó en la división de -54 kilogramos de muaythai, así como el título de Anahí Álvarez en la prueba del duatlón, variante del tradicional triatlón olímpico.

En más actividad de la delegación mexicana, la presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, la raquetbolista Paola Longoria perdió en la final del torneo de singles, después de caer en cuatro sets ante la argentina María José Vargas, para quedarse con la presea de plata.

Los Juegos Mundiales son un certamen multideportivo respaldado por el propio Comité Olímpico Internacional (COI), pero que considera en su programación a deportes o pruebas no contempladas en el calendario de los Juegos Olímpicos al momento de su realización.