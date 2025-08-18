Alcaraz gana el Abierto de Cincinnati tras la retirada de Sinner en el primer set por enfermedad. Foto: X: @CincyTennis

CINCINNATI (AP).- Este lunes, Carlos Alcaraz ganó el título del Abierto de Cincinnati en poco más de 20 minutos después de que el número uno del ranking, Jannik Sinner, se vio obligado a retirarse debido a una enfermedad durante el primer set.

Tras enfrentarse en la final por cuarta vez este año y la primera desde Wimbledon, Sinner se puso 5-0 abajo en el primer set con nueve errores no forzados. Se le vio con una bolsa de hielo en la cabeza durante un descanso y se retiró tras jugar solo 22 minutos.

“No me sentí muy bien ayer”, dijo Sinner. “Por la noche, pensé que me recuperaría un poco mejor, pero no fue así. Solo intenté salir para la afición, intentar dar lo mejor de mí. Pero hoy no estaba destinado a serlo”.

Fue apenas la tercera vez que la final masculina del Abierto de Cincinnati terminó en retiro, y la primera desde 2011, cuando Novak Djokovic dejó de jugar en el segundo set debido a una lesión en el hombro.

“Quería desearle a Jannik una pronta recuperación y que en unos días esté bien”, dijo Alcaraz. “Estoy muy contento de levantar el trofeo. Perdí la final aquí en 2023. Tenía muchísimas ganas de conseguirlo”.

Sinner, quien cumplió 24 años el sábado, llevaba una racha de 12 victorias consecutivas y había ganado 26 partidos seguidos en pista dura. Aspiraba a convertirse en el primer jugador en ganar dos títulos consecutivos del Abierto de Cincinnati masculino desde Roger Federer en 2014 y 2015.

Alcaraz, que ocupa el puesto número 2, ahora tiene una ventaja de 9-5 en sus enfrentamientos con el italiano.

Sinner ganó en cuatro sets en Wimbledon, mientras que el español ganó un thriller de cinco sets en el Abierto de Francia y en sets seguidos en el Masters de Roma en mayo.

Otro duelo clásico no se pudo celebrar el lunes. Sinner recibió atención médica tras sufrir una tercera ruptura de servicio y se retiró momentos después.

“Después del tercer partido, me di cuenta de que no se sentía bien”, dijo Alcaraz. “Lo conozco. He estado luchando contra él, teniendo grandes partidos, grandes batallas. Noté que fallaba con más frecuencia. Es bastante raro en él”.

Fue apenas la tercera vez que los dos mejores jugadores masculinos se enfrentaron en la final del Abierto de Cincinnati, la última fue entre el No. 2 Djokovic y el No. 1 Alcaraz en 2022 y el No. 1 Roger Federer y el No. 2 Djokovic en 2012.

La número 3 Iga Swiatek se enfrentó a la número 7 Jasmine Paolini en la final femenina más tarde el lunes.

El Abierto de Cincinnati se considera una preparación para el Abierto de Estados Unidos, que comienza el domingo en Nueva York. En los dos últimos años, tanto los campeones del Abierto de Cincinnati masculino como los femeninos ganaron el último Grand Slam del año.