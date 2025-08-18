Lassana Diarra demanda por 76 mdd a la FIFA por perjuicio

El francés Lassana Diarra reacciona durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Inglaterra y Francia en el estadio de Wembley en Londres, el martes 17 de noviembre de 2015. Foto: Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo

GINEBRA (AP).- Los abogados del ex nternacional francés Lassana Diarra dijeron el lunes que el jugador reclama 65 millones de euros (76 millones de dólares) a la FIFA y a la federación belga de futbol tras una histórica victoria legal sobre las reglas de transferencias.

El desafío que Diarra mantuvo durante una década ante la FIFA tras una ruptura de relaciones con su antiguo club, el Lokomotiv de Moscú, condujo a un fallo del Tribunal de Justicia Europeo en octubre pasado que establecía que algunos aspectos de las reglas de transferencia del fútbol no cumplen con las leyes laborales y de competencia de los 27 países de la Unión Europea.

Los abogados del exmediocampista del Chelsea, Arsenal y Real Madrid, de 40 años, citaron “negociaciones de acuerdo infructuosas con la FIFA” para el reclamo económico por daños y perjuicios a lo largo de su carrera.

"Lassana Diarra reclama 65 millones de euros brutos (35 millones netos) de indemnización a la FIFA y a la Federación Belga de Futbol", indicó su bufete de abogados, Dupont Hissel, en un comunicado.

La FIFA afirmó que no haría comentarios sobre “asuntos legales en curso”, el último desafío legal de alto riesgo a su autoridad.

El organismo rector del futbol dijo en un comunicado que “ha estado trabajando con sus partes interesadas para modificar sus regulaciones siguiendo la orientación ofrecida por el TJCE”.

El caso de Diarra, que ha vuelto a los tribunales en Bélgica, cuenta con el apoyo del sindicato mundial de jugadores FIFPro , su división europea y su sindicato miembro nacional en Francia.

El caso judicial se inició en el Charleroi, club belga que quería fichar a Diarra después de que su contrato en Moscú fuera rescindido.

Las normas de transferencia de la FIFA vigentes en aquel momento obligaban al jugador y al club que lo fichara a pagar al anterior club si se determinaba que un contrato se había roto sin causa justificada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó el fallo de la FIFA a favor del Lokomotiv.

El caso fue enviado al tribunal europeo en Luxemburgo, que dijo que algunos aspectos de las reglas de la FIFA “obstaculizan la libre circulación de jugadores y la competencia entre clubes”.

La disputa de Diarra con el Lokomotiv y la FIFA lo obligó a perderse la temporada 2014-15. Posteriormente fichó por el Marsella y terminó su carrera en el París Saint-Germain hace seis años.

"Hago esto por mí", declaró Diarra el lunes en un comunicado publicado por sus abogados. "Y si he podido resistir la arrolladora presión de la FIFA, es porque he tenido una buena carrera".

“Pero también lo he hecho por todos los jugadores emergentes, menos conocidos, que no tienen los medios financieros ni psicológicos para desafiar a la FIFA ante verdaderos jueces”, dijo.

Los abogados de Diarra también están trabajando en una demanda colectiva presentada este mes contra la FIFA y algunas federaciones nacionales de futbol de Europa que, según afirman, podría beneficiar a 100 mil jugadores durante más de dos décadas.