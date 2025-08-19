Gimnasta mexiquense organiza rifa para ir al Campeonato Mundial en Indonesia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de ganar su lugar como parte de la selección mexicana de gimnasia artística, Diego Jaime ha emprendido una colecta con el fin de recaudar los fondos suficientes para solventar sus gastos que le permitan competir en el Campeonato Mundial de la especialidad, a desarrollarse del 19 al 25 de octubre en la ciudad de Yakarta, Indonesia.

El morelense de 19 años de edad y quien ahora representa al Estado de México, busca reunir al menos $100 mil pesos para cubrir sus gastos de viaje, transportación, alimentación e inscripción al certamen.

Jaime Secundino, multimedallista a su paso por la Olimpiada Nacional, obtuvo un sitio en el representativo tricolor tras cubrir con los criterios selectivos fijados por la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG), organismo que formalizó por escrito la integración de la selección varonil; sin embargo, se encuentran a la espera de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pueda otorgar el recurso correspondiente para garantizar su participación.

“Los apoyos económicos para asistir al evento están sujetos a la aprobación por parte de la Conade; sin embargo, con el objetivo de avanzar en los procesos administrativos que implica la participación de nuestra delegación, es importante recibir la carta compromiso de asistencia a dicho campeonato”, se lee en el oficio de la FMG dirigido a los presidentes y coordinadores técnicos de las asociaciones estatales y en el que se dan a conocer los nombres de los seleccionados.

Además de Diego Jaime, los bajacalifornianos Isaac Núñez, José Ángel Díaz, Mario Alberto Rojas y Rodrigo Gómez ganaron un sitio para ser parte de la representación mexicana.

En el primer semestre de 2025, la modalidad de gimnasia rítmica ha sido la prioritaria al momento de recibir recursos por parte de la Conade, asignándoles casi $3 millones de pesos de los 4.3 asignados a la FMG de acuerdo con los convenios de coordinación entre la dependencia y la Federación.

En lo que refiere a la gimnasia artística, de enero a junio, sólo se destinó poco más de $520 mil pesos como apoyo a ocho deportistas, cuatro entrenadores, tres analistas técnicos y un fisiatra para cumplir con la participación en el Campeonato Panamericano celebrado en el mes de junio en Panamá.