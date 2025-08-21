Edson Álvarez llega a préstamo con el Fenerbahce del futbol turco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mediocampista mexicano Edson Álvarez dejará la Liga Premier de Inglaterra después de dos años en el West Ham United y continuará su trayectoria deportiva Europa al llegar al futbol turco con el Club Deportivo Fenerbahce.

De acuerdo con versiones periodísticas, Álvarez, de 27 años de edad, arribará al conjunto con sede en Estambul en calidad de préstamo por parte de los ‘Hammers’, con quienes tenía contrato vigente; sin embargo, su permanencia en el balompié inglés no garantizaba un puesto como titular a la llegada del entrenador Graham Potter al equipo del este de Londres.

Como parte del arreglo, hay una cláusula para que el ‘Fener’ haga válida una opción de compra para ‘El Machín’ en caso de que su desempeño en la Superliga turca satisfaga los intereses del club y de su polémico entrenador, el portugués José Mouriño, quien solicitó al mexicano como un refuerzo con miras a la temporada 2025-2026.

Desde su salida del futbol mexicano jugando para el América en 2019, Edson Álvarez llegó al ‘Viejo Continente’ para incorporarse con el Ajax de los Países Bajos, equipo con el que alzó dos títulos de liga en la Eredivisie y uno de copa en cuatro temporadas, antes de ser fichado por el West Ham en 2023.

El Fenerbahce destaca por ser el equipo más laureado en la historia del balompié turco con un total de 28 campeonatos de liga, además de ser el actual monarca de la competición, la cual ha ganado en las últimas cuatro temporadas, por lo que se encuentra en la disputa por obtener un lugar en la Champions League.