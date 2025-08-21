Inter Miami sin Messi supera a Tigres en la Leagues Cup

FORT LAUDERDALE, Florida, EU (AP) — Luis Suárez convirtió un par de penales e Inter Miami se sobrepuso a la ausencia de Lionel Messi para superar 2-1 a Tigres, en una noche de miércoles en que los conjuntos de la MLS arrasaron a sus pares de México para monopolizar los cuatro puestos de semifinales de la Leagues Cup.

Tras conducir a su equipo a una victoria sobre el Galaxy de Los Ángeles el sábado en la MLS, Messi no entrenó para el partido del miércoles.

"Todos charlamos con Leo", dijo Javier Morales, asistente del técnico Javier Mascherano, en declaraciones a los periodistas. "La verdad es que estamos presentes siempre y como dijo Javier ayer, todos despendenos de las sensaciones que tenga Leo, y Javier tuvo una conversacion con Leo para ver cómo estaban las sensaciones, que no fueron las mejores.

"Preferimos no arriesgar y no otra vez retroceder en el tiempo, e ir a lo seguro que por ahí era que no jugara".

Suárez convirtió su primer penalti después de que un centro de Jordi Alba golpeó un brazo del defensor de Tigres, Javier Aquino. Ángel Correa anotó por Tigres, luego de penetrar la defensa, para igualar el marcador. Luego, el balón volvió a golpear una mano de Aquino en el área y el ariete uruguayo anotó el gol de la victoria, otra vez desde el punto penal.

Un cabezazo de Edgar López en las postrimerías estuvo cerca de dar el empate a Tigres, pero el balón rebotó en ambos postes.

Mascherano recibió una tarjeta roja antes de que comenzara la segunda mitad. Se vio a Mascherano hablando por teléfono y dando instrucciones después de ser expulsado, lo cual está prohibido según las reglas de la Leagues Cup.

"Nos quejamos del tiempo. Dijeron cuatro minutos (de tiempo añadido) y terminamos jugando como seis", dijo Morales.

"No vi lo que estaba pasando. Para ser sincero, pasaron muchas cosas en el banquillo", añadió Morales cuando se le preguntó sobre la presencia de Mascherano dando instrucciones por teléfono.

Jordi Alba salió temprano también por las Garzas en la segunda mitad después de lesionarse una pierna en una colisión al final de la primera mitad.

"Aún no tenemos el informe médico, pero por lo que entiendo, recibió un golpe en la rodilla".

Inter Miami se medirá en semifinales a Orlando City, que se impuso por penales al Toluca. También en una tanda desde los 11 pasos, los Sounders de Seattle eliminaron al Puebla.

En ambos casos, los penales se hicieron necesarios tras empates sin goles en el tiempo regular.

Seattle chocará con el Galaxy de Los Ángeles, que más tarde completó la barrida sobre los equipos mexicanos, al superar 2-1 al Pachuca. Alonso Aceves marcó en su propia puerta para dar la vengaja al conjunto angelino a los 27 y Marco Reus amplió la diferencia 10 minutos después.

El tanto de Alexandre Zurawski en los descuentos fue insuficiente para evitar la eliminación de los Tuzos y de todos los clubes de la Liga MX.