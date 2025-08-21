La mexicana Lizbeth Ovalle se convierte en el traspaso más caro del futbol femenil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle se convirtió en el fichaje más caro en la historia del futbol de mujeres, luego de ser firmada por el equipo Orlando Pride de la Liga Nacional de Futbol Femenil (NWSL) en los Estados Unidos por 1.5 millones de dólares, procedente de Tigres en el balompié local.

La atacante, de 25 años de edad, selló un contrato por las siguientes dos temporadas con el conjunto de Florida, con opción a una campaña adicional, lo que la vincularía con la institución al menos hasta 2027.

Bienvenida a Orlando ?



The Orlando Pride have signed Mexican forward Jacquie Ovalle to a world-record deal through 2027, with a mutual option for 2028.



READ MORE: https://t.co/4jcWiHmngN pic.twitter.com/302FKwres6 — Orlando Pride (@ORLPride) August 21, 2025

“Estoy muy feliz de unirme al Pride”, aseguró Ovalle en declaraciones hechas a su nuevo equipo. “Vengo con el objetivo claro de ganar títulos y dejar huella en este club. Estoy lista para darlo todo y ayudar que Orlando Pride siga siendo un equipo protagonista”, agregó la aguascalentense, quien militó ocho años con Tigres Femenil, convirtiéndose en la jugadora emblema de la organización.

A su paso por el conjunto regiomontano, Ovalle Muñoz sumó 136 goles y 103 asistencias, para ser la anotadora histórica de las Amazonas, siendo una pieza clave en la obtención de seis títulos en la Liga MX Femenil, mientras que con la selección mexicana, ‘La Maga’ acumula 81 participaciones con 20 goles, además de ser parte del equipo campeón en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Ovalle se despedirá del futbol mexicano y de su afición este viernes como parte del equipo de estrellas de la Liga MX Femenil que enfrente en un partido de exhibición al Barcelona, en encuentro programado en el Estadio Universitario de Nuevo León, casa de Tigres, antes de integrarse con su nuevo equipo.