El sorteo del Mundial 2026 se celebrará en el Kennedy Center de Washington: Trump

El presidente Donald Trump sostiene el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante un anuncio en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 22 de agosto de 2025, en Washington. . Foto: Foto AP/Jacquelyn Martin

WASHINGTON (AP).- Este día, el presidente Donald Trump dijo que el sorteo de la Copa Mundial de 2026 se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington.

Hizo el anuncio junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el vicepresidente, JD Vance, durante un evento en la Oficina Oval.

Estados Unidos será coanfitrión del torneo el próximo año junto con Canadá y México. El sorteo en el Kennedy Center determinará los grupos del Mundial y los partidos que jugará cada equipo en la primera ronda.

Trump ha tomado el control del Kennedy Center, se ha autoproclamado presidente y ha reemplazado a la junta directiva con miembros leales. También ha insinuado que le gustaría que el recinto se rebautizara como Trump/Kennedy Center.

Cuando se le preguntó si él podría ser el que elija los nombres de los equipos para determinar quiénes jugarán, Trump sugirió que podría no ser una mala idea, e Infantino pareció estar de acuerdo, aunque esa parte aún no se ha determinado.

En un gesto inusual, Infantino también trajo consigo el trofeo de la Copa del Mundo a la Oficina Oval.

Es una superstición casi tan antigua como la propia Copa del Mundo: los jugadores de los equipos nacionales de todo el mundo creen que tocar el trofeo antes de que su equipo gane el torneo en el campo puede traer mala suerte.

Incluso Infantino señaló que el trofeo es “sólo para ganadores”, pero luego le añadió a Trump: “Y, como tú eres un ganador, por supuesto que tú también puedes”.

Eso fue precisamente lo que hizo el presidente y comentó: “Es bastante pesado”.

Más tarde llamó al trofeo "una hermosa pieza de oro" y bromeó sobre conservarlo y exhibirlo en la Oficina Oval, que Trump ha remodelado con una llamativa decoración en tonos dorados.