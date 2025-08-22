FMF anuncia medidas tras episodios de violencia en la Jornada 5 de la Liga MX . Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de los episodios de violencia que se dieron en el marco de la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Puebla, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció una serie de medidas con las que esperan mitigar el desbordamiento de los actos que pongan en riesgo la integridad de los asistentes a los partidos.

A través de un comunicado, la FMF dio a conocer tanto “medidas de control” como “acciones correctivas” en otro intento por detener este tipo de actos que siguen apareciendo alrededor del balompié mexicano, entre las que destaca el buscar que las autoridades correspondientes hagan la tipificación legal de la violencia en los estadios como un delito, punto que ha referido en múltiples ocasiones.

Asimismo, como parte de las medidas de control, aplicables a partir de este viernes con el inicio de la Jornada 6, tanto la FMF como la Liga MX adelantan que habrá una mayor coordinación con los tres niveles de gobierno para incrementar los operativos de seguridad implementados para los partidos, además de incrementar el número de elementos destinados al cumplimiento de los mismos, además de fortalecer los trabajos de inteligencia que se comparten tanto en clubes como en autoridades para la “toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.

En cuanto a las acciones internas al seno de la Liga, se ha pedido a los equipos que remitan a todas las personas involucradas en actos violentos a los juzgados cívicos y ministerios públicos instalados en los escenarios deportivos, así como fortalecer las campañas en contra de la violencia en los estadios para sensibilizar a los aficionados a generar entornos seguros y familiares.