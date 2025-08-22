Kane anota triplete y el Bayern golea 6-0 al Leipzig en su primer partido de la Bundesliga. Foto: AP

BERLÍN (AP).- Harry Kane anotó un triplete y el Bayern Múnich inició la defensa de su título de la Bundesliga con una goleada 6-0 al Leipzig este día.

El equipo bávaro dominó con la excepción de un período de 15 minutos después del medio tiempo, cuando Antonio Nusa estuvo cerca de marcar para los visitantes.

Nusa, a quien también le anularon un gol, sirvió para provocar más goles de Kane, que estuvo secundado por el destacado Michael Olise, que marcó dos, y Luis Díaz, que marcó el otro gol y dio dos asistencias en su debut en la Bundesliga.

"Queríamos dejar una buena impresión y eso fue exactamente lo que hicimos", declaró Kane a Sky TV. "El Leipzig es un buen equipo, pero hoy dominamos en todos los aspectos y estuvimos acertados cuando lo necesitábamos, así que podemos disfrutar de esto".

Olise abrió el marcador en el minuto 27 y Díaz volvió a alegrar a la afición local cinco minutos después, al rematar el balón por debajo del larguero tras una jugada bien trabajada entre Kane y Serge Gnabry. Gnabry le pasó el balón a Díaz con el tacón.

Olise marcó su segundo gol dos minutos después, gracias a la ayuda de Gnabry, quien superó con facilidad a dos defensas del Leipzig y asistió al extremo francés. Olise jugaba un papel central en el Bayern debido a la baja por lesión de Jamal Musiala.

El Leipzig mejoró tras el descanso, sin duda tras unas duras palabras de su nuevo entrenador, Ole Werner, durante el descanso. Werner es uno de los seis entrenadores que debutan en la Bundesliga con nuevos clubes este fin de semana.

Pero Kane, que debe haberse sentido excluido antes, marcó el cuarto gol del Bayern en el 64, haciendo volar a un defensor después de recibir el pase de Díaz y luego metiendo el balón más allá de Péter Gulácsi en el arco del Leipzig.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, realizó cuatro cambios a la vez en el minuto 68, pero el Leipzig no tuvo respiro.

Kane consiguió su segundo gol en el minuto 74, otra vez asistido por Díaz, y el capitán de Inglaterra completó su primer hat-trick de la temporada cuatro minutos después.

Kane también rindió homenaje a sus compañeros goleadores.