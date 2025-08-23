Al-Nassr pierde la Supercopa de Arabia Saudí; Cristiano Ronaldo llega a 100 goles con cuatro clubes. Foto: AP

(AP).- Cristiano Ronaldo se convirtió el sábado en el primer jugador en marcar 100 goles competitivos para cuatro clubes diferentes, aunque Al-Nassr perdió ante Al-Ahli en una tanda de penaltis después de que la final de la Supercopa de Arabia Saudita terminara 2-2.

El gol de la primera mitad en el Estadio de Hong Kong llevó al jugador de 40 años a su centenar de goles con el club de Arabia Saudita, al que se unió en diciembre de 2022.

Esto se suma a sus 450 goles con el Real Madrid, 145 con el Manchester United y 101 con la Juventus y coloca a Ronaldo por delante de los tres jugadores que marcaron 100 veces para tres clubes: Isidro Langara, que jugó en España entre 1930 y 1948, así como las estrellas brasileñas Romario y Neymar.

Ronaldo, que aún no ha ganado un trofeo importante en Arabia Saudita, también es el máximo goleador internacional con 138 goles para Portugal.

El cinco veces ganador del Balón de Oro puso al Al-Nassr en ventaja después de 41 minutos con un penalti, aunque Franck Kessie empató rápidamente para Al-Ahli.

A falta de siete minutos, Marcelo Brozovic restableció la ventaja del Al-Nassr, pero aún hubo tiempo para que el defensa brasileño Ibanez cabeceara un córner y llevara el partido a la tanda de penaltis.

Ronaldo marcó otro tanto desde el punto de penalti, pero su compañero Abdullah Al-Khaibari no lo hizo y Al-Ahli ganó 5-3 para levantar el primer trofeo de la temporada de Arabia Saudita.