Barcelona remonta y gana 3-2 al Levante mientras el Atlético de Madrid empata 1-1 vs. Elche

BARCELONA, España (AP).- Barcelona remontó una desventaja de dos goles para ganar 3-2 al Levante con un autogol de último momento del anfitrión en la liga española este sábado.

El campeón defensor Barcelona necesitó que Pedri González y Ferran Torres anotaran al comienzo del segundo tiempo para igualar después de que el recién ascendido Levante había logrado una sorprendente ventaja de dos goles en el medio tiempo.

Lamine Yamal ayudó entonces a producir el gol de la victoria cuando lanzó un centro al área pequeña y Unai Elgezabal, del Levante, cabeceó hacia su propia portería.

El delantero del Levante, Iván Romero, marcó previamente en un contraataque en el minuto 15, que comenzó con un balón perdido por Yamal. José Luis Morales puso el 2-0 en el tiempo añadido de la primera parte al transformar un penalti tras una mano de Alejandro Balde al bloquear el disparo de Morales, según el videoarbitraje.

Pero Pedri inició la remontada en el 49' cuando recibió un pase de Yamal fuera del área, se colocó en el ángulo de la red y remató desde larga distancia.

Ferran, que había estrellado un balón en la madera en la primera parte, empató en el 52 al superar a su marcador y rematar de volea el saque de esquina de Raphinha.

El Barcelona presionó entonces para conseguir el gol decisivo que Yamal ayudó a conseguir justo después de los 90 minutos.

El entrenador del Barcelona, ??Hansi Flick, elogió a Pedri por su gol y dijo que "cambió el partido".

“El primer gol que marcamos nos ayudó mucho a ganar confianza en el área, pero hasta el final no nos fue fácil conseguir los tres puntos”.

El Barcelona ganó su primer partido contra el Mallorca, que jugó con nueve hombres, por 3-0 el pasado fin de semana.

Rashford debuta como titular en la liga

El recién llegado Marcus Rashford debutó como titular en la liga con el Barcelona desde su cesión procedente del Manchester United como delantero izquierdo de Flick. Fue sustituido por Dani Olmo al descanso, después de que las mayores amenazas provinieran de los pases de Pedri por el centro y las incursiones de Yamal por la derecha.

"Creo que Marcus tuvo algunas situaciones en la primera mitad en las que demostró lo bueno que es y cómo puede ayudarnos, y así es como tenemos que continuar", dijo Flick.

Robert Lewandowski del Barcelona jugó sus primeros minutos de la temporada como suplente a última hora tras recuperarse de una lesión muscular.

El Atlético deja escapar más puntos para empezar la temporada

El Atlético de Madrid tropezó por segundo partido consecutivo en el inicio de la temporada después de desperdiciar su ventaja en un empate 1-1 con el ascendido Elche.

El club de Diego Simeone renovó su ya amplia plantilla este verano con la vista puesta en competir con el Barcelona y el Real Madrid por el título. Pero este no es el comienzo que deseaba el técnico argentino, ya que su equipo solo ha sumado un punto hasta el momento.

Al igual que en su derrota por 2-1 ante el Espanyol el fin de semana anterior, la defensa del Atlético fue inusualmente incapaz de proteger una ventaja contra el Elche incluso con el apoyo de sus aficionados locales.

Alexander Sorloth, que fue titular junto a Julián Álvarez en ataque en el Atlético, marcó un gran gol en el minuto ocho cuando recibió un pase del defensa David Hancko y remató en ángulo.

Sorloth tuvo la oportunidad de hacer el doblete instantes después, pero el portero del Elche, Matías Dituro, bloqueó su disparo desde dentro del área.

El Elche luego sorprendió al Metropolitano con una rápida creación de pases que culminó con una asistencia de Germán Valera para que el delantero Rafa Mir batiera a Jan Oblak en el 15.

Giuliano Simeone cometió un error con un disparo que podría haber puesto al Atlético nuevamente en ventaja antes del descanso, pero en cambio dio en el segundo poste.

“Estamos trabajando duro para sacar el máximo provecho de nuestros jugadores”, dijo Simeone. “Con paciencia y trabajo, los resultados llegarán. No podemos cambiar el rumbo porque tuvimos dos partidos que merecíamos, al menos, no perder”.

El Elche, un modesto club del sureste de España, también había reaccionado en la primera jornada con un empate 1-1 con el Real Betis.

El Mallorca también marcó al final en el empate 1-1 ante el Celta de Vigo.