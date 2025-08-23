Son Heung-Min marca su primer gol en la MLS para ayudar al LAFC a empatar 1-1 con Dallas. Foto: AP

FRISCO, Texas (AP).- Son Heung-Min anotó su primer gol para ayudar a Los Angeles FC a conseguir un empate 1-1 con el FC Dallas este sábado por la noche.

Heung-Min anotó sin asistencia su primer gol a los seis minutos de su tercera aparición en la MLS para darle a LAFC (11-6-8) la ventaja.

Dallas (7-11-9) empató en el minuto 13 cuando Logan Farrington aprovechó una asistencia de Patrickson Delgado (su tercera) para anotar su quinto gol, el mejor de su carrera. Farrington anotó cuatro goles en 29 partidos como novato la temporada pasada.

Michael Collodi terminó con cuatro atajadas para Dallas en su quinta titularidad. Collodi, de 24 años, ha permitido cuatro goles sustituyendo al titular lesionado Maarten Paes.

Hugo Lloris salvó un tiro para el LAFC, que lidera la serie histórica 7-4-3 a pesar de un récord de 1-4-2 en Frisco.

La única victoria de LAFC como visitante en la serie fue por 3-2 el 20 de octubre de 2021. El club tiene un récord de 3-3-6 como visitante esta temporada.

El LAFC ha perdido solo dos veces en sus últimos 18 partidos: derrotas por 1-0 en casa ante los Portland Timbers y los Vancouver Whitecaps.

Dallas tiene marca de 3-8-3 en casa, pero 2-1-2 en sus últimos cinco partidos en general.

LAFC recibirá a San Diego FC el 31 de agosto. Dallas regresa a la acción el 6 de septiembre en St. Louis City.