América golea al Atlas en debut con gol de Saint-Maximin en el futbol mexicano

Gustavo Ferrareis, jugador de Atlas, disputa el balón con el contrario de América, Cristian Borja. Foto: Cuartoscuro / Fernando Carranza García

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Allan Saint-Maximin tuvo una presentación de ensueño con América después de marcar la diana con la que se enfilaron al triunfo por 4-2 sobre Atlas el domingo, en el duelo con el que terminó la sexta fecha del Apertura de la Liga MX y que tuvo un largo retraso por el protocolo de tormenta eléctrica.

Saint-Maximin mandó a las redes su primer remate al arco a los 89 minutos, luego de beneficiarse de un gran pase diagonal de Isaías Violante.

Brian Rodríguez abrió la cuenta americanista a los 21 minutos con un tiro penal y Álvaro Fidalgo había emparejado 2-2 por los visitantes a los 73 con un remate desde el corazón del área.

Víctor Dávila terminó por sellar la goleada en el sexto minuto del descuento al rematar un rechace del arquero Camilo Vargas a un penal que le había detenido con la pierna.

Gustavo del Petre hizo el primero del Atlas durante el primer minuto del descuento previo al descanso con un disparo letal desde el balcón del área. Diego González adelantó a los rojinegros momentáneamente a los 49, con un remate desde el corazón del área.

América mantiene el paso invicto, al igual que Cruz Azul, para ubicarse en la 2da posición con 14 unidades. Atlas quedó en la 15ta posición con cinco.

El estratega Diego Cocca dirigió su segundo partido de esta segunda etapa con Atlas y el primero en el Estadio Jalisco. No pudo poner fin a una racha de siete juegos sin triunfo de los rojinegros ante las Águilas (cinco derrotas y dos empates), que se remonta al 20 de febrero de 2021, cuando bajo su mando ganaron en la mesa (3-0) por una alineación indebida en un partido que en el campo perdieron 2-0.

El extremo francés Allan Saint-Maximin ingresó de cambio a los 62 minutos y tuvo la oportunidad de hacer su primera diana en México con un efectivo remate de frente al marco.

Ramsey debuta con empate en Pumas

Aaron Ramsey sumó sus primeros minutos en el futbol mexicano después de ingresar durante el complemento del partido que Pumas igualó 0-0 con Puebla el domingo, en la continuación del torneo Apertura.

El galés Ramsey ingresó de cambio a los 62 minutos. El veterano mediocentro de 34 años volvió a la actividad profesional luego de que su último partido fue el 11 de marzo, cuando jugaba con el Cardiff ante el Luton, en la Segunda División del futbol inglés.

En media hora, Ramsey realizó 11 pases, de los cuales 10 fueron acertados, y de los cuales dos desplazamientos fueron largos. Intentó un disparo lejano que no pasó cerca del arco.

La igualada coloca a los Pumas en la 13ra posición con seis unidades, después de hilvanar su tercera igualada del curso y seguir sin celebrar un triunfo como locales.

Por Puebla se presentó en el banquillo el entrenador Hernán Cristante; después de este resultado quedaron en la última posición con apenas cuatro unidades.

Pumas fue víctima de una posición adelantada de Pedro Vite a los 53 minutos, que dio al traste con un remate que hizo dentro del área Álvaro Angulo que fue a las redes, en una de las pocas opciones claras del encuentro.

Los universitarios apenas realizaron un disparo válido entre los tres palos, mientras que Puebla hizo tres, pero ninguno que fuera de peligro para el arquero costarricense Keylor Navas.