El delantero canadiense Jonathan David marca en su debut en la Serie A y la Juventus gana 2-0. Foto: AP

MILÁN (AP).- El delantero canadiense Jonathan David anotó en su debut en la Serie A para encaminar a la Juventus a una victoria por 2-0 sobre Parma en su primer partido de la temporada el domingo.

David se unió a la Juventus en julio en una transferencia gratuita después de que expirara su contrato de cinco años con Lille.

La Juventus terminó el partido con 10 hombres después de que Andrea Cambiaso fuera expulsado a siete minutos del final, pero el suplente Dusan Vlahovic duplicó la ventaja de los Bianconeri momentos después.

"Es justo lo que esperaba", dijo David, quien recibió una ovación de pie al ser sustituido por Vlahovic en el minuto 80. "Era el primer partido de la temporada y la afición trajo un ambiente increíble y se podía sentir su empuje hacia adelante".

“Estoy contento de marcar en mi primer partido, pero lo más importante son los tres puntos”.

David, de 25 años, marcó 25 goles y proporcionó 12 asistencias en 49 partidos en todas las competiciones para Lille la temporada pasada.

David también es el máximo goleador de todos los tiempos de Canadá, con 36 goles en 67 apariciones.

"El objetivo es ayudar al equipo al máximo", dijo David. "Ya sea marcando goles, dando asistencias, corriendo, defendiendo, lo haré todo".

La Juventus tuvo problemas en la primera mitad, pero dominó después del descanso y rompió el empate en el minuto 59 cuando David se adelantó a su marcador para rematar el centro de Kenan Yildiz.

Yildiz también preparó el segundo gol de la Juve cuando, en un rápido contraataque, Vlahovic lo envió por la derecha y luego corrió desde el círculo central hacia el área para rematar el pase de regreso.

Eso ocurrió poco después de que Cambiaso se ganara una tarjeta roja innecesaria. Había subido junto con Mathias Løvik a por un balón alto y luego reaccionó empujando al jugador del Parma y aparentemente golpeándolo en la cara con el brazo.